預防失智4大處方 調整生活型態「存腦本」
台灣邁向超高齡社會，罹患失智症的人愈來愈多，目前罹病人口逾37萬人。天主教失智老人基金會處長陳俊佑表示，預防失智症愈早開始愈好，從調整「健康的生活型態」做起，包括飲食、運動、睡眠、人際社交，4大處方可預防及延緩認知障礙發生風險。
為了老年生活安穩，不失智、不失能，陳俊佑說，要及早儲存「老本」與「腦本」，前者包含身體機能，後者則是大腦健康。以失智症好發65歲以上長輩，40歲開始就要有「預防識能」，甚至再往前提30年，均衡攝取營養、養成規律運動、保持充足睡眠、參與社交互動，從日常生活中增加大腦保護因子。
如果罹患了失智症，陳俊佑提醒，患者及家屬要做好失智各病程的照護準備，不用過度悲傷害怕，只要改變習慣，進行「生活型態再造方案」，也能有顯著的延緩功效。在失智症的治療中，藝術治療、音樂輔療、懷舊療法、認知遊戲訓練等非藥物治療方式，也能改善失智患者的精神行為症狀。
天主教失智老人基金會與南山人壽攜手合作，舉辦「揮灑，在記憶褪色之前」 失智友善藝術展，南山人壽的志工與伊林娛樂藝人夏如芝、蔡衣宸、張菁菁陪伴長輩作畫，一筆一畫勾勒出日常的生命體驗與美好的生活的記憶，也讓長輩發揮他們還有的能力。
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，自2014年起，與南山人壽合作失智症推廣，共同營造失智友善環境。今年共有8位失智長者，在藝術團體治療課程中，與南山人壽志工、伊林藝人共同創作16幅畫作。作品反映了長輩過去的生命經驗，一窺失智者的內心世界，也增進他們的自信心與自我價值。
藝術治療師蔡汶芳說，透過粉蠟筆和壓克力不同素材的方式創作，使長輩能夠透過調色練習，喚醒心中的風景。在創作過程中，長輩透過志工的陪伴與交流，發掘彼此興趣或相似主題，每幅作品都與長輩們的舊有記憶密切相關。
失智長者郭秀珍分享創作理念，作品是「淡水的景色」，情侶漫步商店街、喝著貢丸湯、拜訪水豚君，草地上放著風箏。畫作裡的太陽、星星元素象徵多彩人生，展現出旅遊的熱愛，也呼應「人生是彩色的」積極態度，失智但是不失志。
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