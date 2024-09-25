快訊

買麵包中千萬！7-ELEVEN 7、8月發票開出4張千萬特別獎 名單一次看

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

挨批得寸進尺…張國煒再談長榮遺產風波：遺產趕快分一分

聽新聞
0:00 / 0:00

預防失智4大處方 調整生活型態「存腦本」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
天主教失智老人基金會與南山人壽攜手合作，舉辦「揮灑，在記憶褪色之前」 失智友善藝術展，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（左2）感謝南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟（中）的支持。記者廖靜清／攝影
天主教失智老人基金會與南山人壽攜手合作，舉辦「揮灑，在記憶褪色之前」 失智友善藝術展，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（左2）感謝南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟（中）的支持。記者廖靜清／攝影

台灣邁向超高齡社會，罹患失智症的人愈來愈多，目前罹病人口逾37萬人。天主教失智老人基金會處長陳俊佑表示，預防失智症愈早開始愈好，從調整「健康的生活型態」做起，包括飲食、運動、睡眠、人際社交，4大處方可預防及延緩認知障礙發生風險。

為了老年生活安穩，不失智、不失能，陳俊佑說，要及早儲存「老本」與「腦本」，前者包含身體機能，後者則是大腦健康。以失智症好發65歲以上長輩，40歲開始就要有「預防識能」，甚至再往前提30年，均衡攝取營養、養成規律運動、保持充足睡眠、參與社交互動，從日常生活中增加大腦保護因子。

如果罹患了失智症，陳俊佑提醒，患者及家屬要做好失智各病程的照護準備，不用過度悲傷害怕，只要改變習慣，進行「生活型態再造方案」，也能有顯著的延緩功效。在失智症的治療中，藝術治療、音樂輔療、懷舊療法、認知遊戲訓練等非藥物治療方式，也能改善失智患者的精神行為症狀。

天主教失智老人基金會與南山人壽攜手合作，舉辦「揮灑，在記憶褪色之前」 失智友善藝術展，南山人壽的志工與伊林娛樂藝人夏如芝、蔡衣宸、張菁菁陪伴長輩作畫，一筆一畫勾勒出日常的生命體驗與美好的生活的記憶，也讓長輩發揮他們還有的能力。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，自2014年起，與南山人壽合作失智症推廣，共同營造失智友善環境。今年共有8位失智長者，在藝術團體治療課程中，與南山人壽志工、伊林藝人共同創作16幅畫作。作品反映了長輩過去的生命經驗，一窺失智者的內心世界，也增進他們的自信心與自我價值。

藝術治療師蔡汶芳說，透過粉蠟筆和壓克力不同素材的方式創作，使長輩能夠透過調色練習，喚醒心中的風景。在創作過程中，長輩透過志工的陪伴與交流，發掘彼此興趣或相似主題，每幅作品都與長輩們的舊有記憶密切相關。

失智長者郭秀珍分享創作理念，作品是「淡水的景色」，情侶漫步商店街、喝著貢丸湯、拜訪水豚君，草地上放著風箏。畫作裡的太陽、星星元素象徵多彩人生，展現出旅遊的熱愛，也呼應「人生是彩色的」積極態度，失智但是不失志。

天主教失智老人基金會處長陳俊佑（右1）表示，預防失智症愈早開始愈好，從調整「健康的生活型態」的4大面向做起。記者廖靜清／攝影
天主教失智老人基金會處長陳俊佑（右1）表示，預防失智症愈早開始愈好，從調整「健康的生活型態」的4大面向做起。記者廖靜清／攝影

失智症 長輩

延伸閱讀

高雄聖功失智日照中心開幕 可收托30名長輩

童年回憶大爆發！「嘉憶運動會」 長者超過70歲也能火力全開

新北市設3,000處守護站 打造失智友善城市

新北推估有5萬失智長者 侯友宜宣布3000處守護站啟動

相關新聞

統一發票開獎！幸運兒全聯消費339元就中千萬 特別獎開在「這門市」

統一發票開獎，超市龍頭全聯福利中心本期開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤...

35元買統一麵包中千萬！7-ELEVEN 7～8月統一發票開出4張千萬特別獎　大獎名單一次看

7-ELEVEN響應財政部雲端發票政策，已連續6期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」，每期加開總計400萬元...

花35元買餅乾中千萬！全家便利商店7～8月統一發票特別獎在「這一店」

全家便利商店本期（民國113年7～8月）中獎統一發票，共有10位幸運兒中大獎，其中有7位消費者花費百元內就幸運中獎。本期...

固定成本難降！今年旅宿業「平均每房收入」慘跌17%

國旅房價問題多次引發外界批評，也讓不少民眾轉往出國旅遊。專注於區塊鏈應用及電子商務的奧丁丁集團透過逾2千家業者統計數據發...

「班班喝鮮乳」最快周五供應 農業部：本學期44次不縮水

紐西蘭進口液態乳明年進口關稅降至零，為降低對台灣酪業的衝擊，農業部、教育部攜手推動「班班喝鮮乳」，原訂九月開學就能提供給...

影／因應超高齡社會 衛福部：長照3.0要打造一體式的服務

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今指出，在賴清德總統「健康台灣」政見下，現正蒐集各界對推動長照的建言，以規畫未來長照3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。