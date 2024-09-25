影／因應超高齡社會 衛福部：長照3.0要打造一體式的服務

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今指出，在賴清德總統「健康台灣」政見下，現正蒐集各界對推動長照的建言，以規畫未來長照3.0的方向，政策上希望打造從居家、社區、機構，以及醫療、長照和社福體系一體式的服務，讓長照有更好的服務和銜接。

台中市衛生局為落實推動長照政策與對焦未來趨勢，今舉辦「台中長照論壇」，吳希文是在該會致詞時做以上表示。她同時表示，長照從2017推動至今，基金從49.5億元成長至今年已達828億元，整體服務涵蓋率達8成，民眾滿意度亦近9成，未來還應持續深化服務，因應未來人口老化的挑戰。

台中市衛生局長曾梓展說，台灣明年進入超高齡社會，每10人會有2人超過65歲。因此特別舉辦此次論壇，邀請產、官、學專家深入探討長照政策的優化策略與未來發展，以建立完善的長期照顧體制，提升台中長照服務的品質與效益。

他說，長照有分輕、中、重度不同的服務，長照3.0重點在於強化針對重度失能者的照顧，也就24小時服務機構的品質要能提升。以台中市為例，下個月原本的仁愛之家改造之後，有兩百床的長照床位；老人復健醫院明年改建完成，會提供3百張床位，2028年亞洲大學附設醫院在豐原也會有兩百張床位，能提供重度失能者更好的服務。