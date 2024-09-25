50全球服飾品牌致信郭智輝 勞陣點名經部、勞部推動移工權益改革

adidas、NIKE等50個全球知名服飾品牌商11日致聲明信給台灣經濟部長郭智輝，呼籲台灣在聘用移工上確保責任聘僱（Responsible Recruitment）。對此，台灣勞工陣線表達高度關切與支持，並向政府喊話，盼經濟部對企業盡職調查、供應鏈人權法案有更積極作為，而勞動部也必須主動承擔責任，建立移工公平僱用（Fair recruitment）精神的立法與制度，期盼政府啟動三方對話，推動制度改革，建立更加公平、合乎人權的勞動環境。

勞陣說，這份聲明指出，部分在台灣工作的移工為了取得工作機會，在母國必須支付高額仲介費，抵達台灣後還需要持續支付相關費用，沉重的債務壓力導致他們無法在惡劣的勞動環境中發聲。此外，聲明中也指出，部分移工面臨惡劣的工作和生活條件，包括行動自由受限、身份文件被扣押、超時加班，以及因提出申訴、抱怨工作條件差、參與工會活動或集體談判、懷孕或試圖轉換雇主而收到遣返的威脅。

勞陣強調，這些處境都有可能已經涉及國際勞工組織（ILO）所提出的強迫勞動相關指標，如未妥善解決，將使台灣面臨強迫勞動風險的指控，並受到國際間制裁。因此該份聲明中提出具體建議，呼籲台灣政府應立即採取行動，包括禁止仲介機構向移工收取費用、保護移工的結社自由，確保其加入工會的權利、簡化自由轉化雇主流程，保障移工基本權益、強化政府對違法仲介及聘僱單位的處罰機制等。

勞陣主張，台灣作為為全球供應鏈的重要一環，企業在全球經濟活動中的影響力不容忽視。同時，台灣面對勞動力不足的挑戰，產業界依然延續壓低勞動條件的老舊模式，對政府施壓，要求擴大移工引進，不僅阻礙產業升級，還加劇低薪問題，更使台灣在國際間頻繁曝露出勞動人權問題，損害台灣形象。

勞陣指出，台灣在2020年12月10日世界人權日首度公布「企業與人權國家行動計畫」，但遭各界批評計畫內容過於簡陋、空泛，淪為政府對宣傳過去政績文宣，也無法有效回應UNGPs所揭示「國家保護議務、「企業尊重人權」及「提供有效救濟制度」等三大支柱的需求。因此行政院承諾2024年底推出的第二版計畫，勞陣認為，行政院應建立有效的社會溝通平台、指定經濟部為權責機關、明確化提升企業人權的後續立法期程、強化企業人權風險意識，確保企業自主提出人權政策、規劃有效救濟制度，設立國家聯絡據點等。

針對現行的法律制度不足以有效追究對於人權和環境造成侵害的企業責任，也無法充分提供受害者有效救濟，勞陣也在去年與六個人權、勞工及環保組織共同成立了「台灣跨國企業監察（TTNC Watch）」，也將接受台灣跨國企業在海外侵害或侵犯權利者的投訴，並致力於協助其尋求救濟。

勞陣也向經濟部、勞動部喊話，經濟部身為「企業與人權國家行動計畫」秘書作業幕僚機關，對於企業盡職調查、供應鏈人權法案都應有更積極態度與作為，而勞動部作為移工聘僱制度的主管機關，也必須主動承擔責任，建立移工公平僱用（Fair recruitment）精神的立法與制度，期盼政府立即啟動三方對話，共同推動制度改革，建立更加公平、合乎人權的勞動環境，不僅將有助提升台灣競爭力，並彰顯台灣作為人權國家的承諾。