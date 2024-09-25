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部立桃園醫院醫療外交 深化與柬埔寨交流醫療技術管理

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院接待柬埔寨15位醫療團隊成員及合影。圖／部立桃園醫院提供
衛福部桃園醫院接待柬埔寨15位醫療團隊成員及合影。圖／部立桃園醫院提供

衛福部桃園醫院今年起承接衛福部「新南向醫衛合作與產業發展計畫」，推動醫療外交政策，派醫療團隊赴柬埔寨與接待當地醫療人員來台交流，深化雙邊醫療合作與技術交流。今日還接待15位來自柬埔寨的醫療人員，安排專業領域的參訪及培訓。

今年7月，桃園醫院在台商陳素月及宏觀混凝土公司的協助下，派遣5名醫療人員至柬埔寨金邊地區，與當地醫療機構和孤兒院交流，提供基礎醫療服務及慢性病防治衛教，不僅提供基本健康照護也傳播醫療知識，展現台灣在國際醫療上的軟實力。

衛福部桃園醫院院長楊南屏強調，醫院長期致力國際醫療任務，希望通過穩定的合作與交流，將台灣醫療技術和管理引入柬埔寨，提升當地醫療服務水平。為此，桃園醫院今天接待15位來自柬埔寨Kroch Chhmar Referral Hospital的醫療人員，安排了專業領域的參訪及培訓活動。

柬埔寨醫療團隊這次來台為期一周，除參訪桃園醫院的檢驗科、婦產科、復健部、特色醫療及病房管理等部門，還將參觀衛福部台北醫院、桃園醫院新屋分院、新屋衛生所等不同層級的醫療機構，藉此深入瞭解台灣醫療體系的運作。此外，為促進醫療產業的合作，行程中也安排拜訪瑞寶生醫等再生醫療領域的廠商，探索雙方在產業領域的合作潛力。

楊南屏表示，透過雙向交流，期望讓柬埔寨醫療人員能更深入了解台灣的醫療技術強項，並透過雙邊經驗分享，提升台灣醫衛產業在新南向國家的影響力與能見度。這樣的醫療外交不僅有助於擴展台灣的醫衛人脈網絡，也能有效行銷台灣的醫療技術與服務，為台灣在國際舞台上爭取更多的認同與支持。桃園醫院未來將持續致力於國際醫療合作，推動更多雙邊交流活動，為台灣在全球醫療領域中建立更為穩固的地位。

柬埔寨 桃園 衛福部

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