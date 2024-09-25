網瘋傳Uber One會員訂餐、叫車反而貴？ 官方3點回應了

近日網路瘋傳Uber One會員抱怨訂閱後訂餐、叫車好像都沒有比較便宜，感覺花錢訂閱反而被當冤大頭。對此，Uber官方回應，Uber One月訂閱或年訂閱會員方案以「滿額無限次0元外送費」、「Uber行程優惠」，以及「會員獨享優惠」，帶給會員較佳的平台體驗，平台亦持續聆聽消費者回饋、優化有感體驗。針對近日網路的謠傳，平台提出3點澄清。

商品價格由商家制定且會員與非會員一致，商家商品價格設定平台不介入，商家並無區分會員與非會員的商品價格功能，而Uber One的「會員獨享優惠」僅有會員可享有折扣機會，因此會員實際上可享有更低的價格。

Uber Eats外送費用不區分會員與非會員差別式收費，但外送費會依當下供需情況可能即時動態更新，所以會造成不同用戶、同一地區、同一時間、同一商家的外送費用差異。Uber One的「滿額無限次0元外送費」優惠，可為會員符合資格的訂單提供0元外送費優惠及服務費最高100%折抵優惠。

平台不定期針對不同用戶提供優惠，包括新用戶或回客用戶提供限時或一次性優惠，以激勵用戶使用平台訂購，此為常見的行銷作法。相較之下，Uber One會員除有機會享非會員用戶限時或不定期優惠之外，亦享有長期優惠，例如符合資格訂單的0元外送費優惠，Uber App搭乘行程享5％折扣優惠，以及其他會員專屬優惠和商品折扣優惠，這些通常具有更高的優惠價值，並僅提供給會員。

Uber表示，Uber One會員自推出後不斷優化優惠方式，帶給平台消費者省更多的體驗。付費年訂閱制會員在今年上半年內節省下來的費用為年訂閱制會員1,200元費用的3倍多，平均已經省下超過3,800元。平台會持續致力於會員溝通，促進對方案內容的了解與體驗。