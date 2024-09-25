結合交通套票、在地遊程 草嶺古道芒花季11月開跑

草嶺古道芒花每年備受民眾喜愛，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年舉辦草嶺古道芒花季活動，今年將於11月2日至12月1日展開，每周六日規劃「導覽解說」、「虎字碑拓碑體驗」、結合「芒著走花時間市集」及「手作季體驗」等系列主題活動，更可搭配「芒花交通套票」及「在地小旅行」遊程。

觀光署指出，2024草嶺古道芒花季將於11月2日至12月1日舉辦，除了大里遊客中心設有芒花意象布置打卡點，，也有匯集大東北角特色業者的「芒著走花時間市集」、「手作季體驗」結合自然和創意的DIY課程、「虎字碑拓碑體驗」、「導覽解說」等。

在交通接駁部分，觀光署指出，今年預計推出2種「芒花交通套票」方案，包括「芒花專車」（60元接駁福隆遊客中心行駛至遠望坑口，含優惠COUPON護照）及「賞芒套票」（299元 接駁福隆遊客中心行駛至遠望坑親水公園停車場，含福隆便當兌換、紀念小禮及優惠COUPON護照等加碼好康），便利遊客以低碳方式探訪草嶺古道。

此外，觀光署表示，串連大東北角觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等推出小旅行主題遊程，帶領遊客從草嶺古道至東北角泡湯。現在持電子票證搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」均享免費優惠。