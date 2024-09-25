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國健署：心血管疾病年奪5.6萬人命 籲改變7項習慣

中央社／ 台北25日電
每年9月29日是「世界心臟日」，衛福部國民健康署今天透過新聞稿提醒，今年以「用『心』行動」為主題，盼強化全球對心血管健康的重視。圖／聯合報系資料照片
每年9月29日是「世界心臟日」，衛福部國民健康署今天透過新聞稿提醒，今年以「用『心』行動」為主題，盼強化全球對心血管健康的重視。圖／聯合報系資料照片

台灣每年超過5.6萬人死於心血管疾病，卻有4至7成人三高不自覺，埋心血管疾病隱憂，國健署提醒，改變7項生活習慣，尤其戒菸、充足睡眠等，有助預防及延緩心血管疾病發生。

心血管疾病全球威脅，世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約1800萬人死於心血管疾病，占全球死亡人數約32%，而在台灣，加上高血壓與糖尿病，每年有超過5.6萬名國人死於心血管疾病，且數字逐年上升。

每年9月29日是「世界心臟日」，衛福部國民健康署今天透過新聞稿提醒，今年以「用『心』行動」為主題，盼強化全球對心血管健康的重視。

國健署署長吳昭軍指出，血管疾病根源為俗稱三高的高血壓、高血糖、高血脂；高血壓會增加心臟工作負擔，高血糖造成動脈內壁損傷，高血脂導致動脈狹窄硬化，因而增加冠心病、心肌梗塞及腦中風風險。

依台灣107年至111年國民營養健康變遷調查顯示，吳昭軍說明，20歲以上三高異常的國人，約有4至7成不自覺，由於三高初期通常沒有明顯的不適症狀，使得民眾往往未及早改變不健康行為及接受治療，進而罹患心血管疾病。

國健署建議改善7項生活習慣，有助預防及延緩心血管疾病發生，包括「定期健康檢查」、「722量血壓」、「積極戒菸」、「維持理想體重」、「健康均衡飲食」、「提高身體活動量」、「每晚睡眠時間要有7至9小時的充足睡眠」。

國健署提醒，可多加利用國民健康署建置「科學算病館」（原慢性疾病風險評估平台）分析健檢數據，推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議及衛教資訊；中、高風險者請及早尋求專業醫事人員協助，積極改善不良生活習慣來預防及延緩心血管疾病發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心血管疾病 生活習慣 高血壓

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