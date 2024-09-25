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國外網紅爬上行駛中列車頂 台鐵當下找無人已報警

中央社／ 台北25日電
國外網紅騎著腳踏車侵入台鐵車庫。圖擷自IG street_vision
國外網紅騎著腳踏車侵入台鐵車庫。圖擷自IG street_vision

國外網紅爬上行駛中的台鐵列車，還騎著腳踏車侵入台鐵車庫，並將影片上傳IG street__vision。台鐵公司今天回應，4月17日曾接獲通報，但當下找不到人，台鐵已報警並將提告。

台鐵說，4月17日接獲1933通報，十分瀑布民眾發現4826次車頂有人，列車抵達十分站時，值班站長及車長前往查看無發現人員，隨後列車行駛在望古至嶺腳路線時，車長發現一名黑衣人士，車長當下先行通報十分站，4826次抵達嶺腳站後司機員及車長檢查車廂，確認人員不在車頂，列車設備皆正常無異狀，不影響行車。

另網路影片有不知名人士騎乘腳踏車疑似出現在台鐵車庫，經內部查詢確認為所屬七堵機務段車輛保養車庫。

台鐵表示，兩案都已報警，由鐵路警察偵辦中，針對違法擅自侵入機關內部將提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清侵入者何時及於何處侵入。

台鐵呼籲，鐵路沿線及各車輛保養處所均屬危險處所，民眾不要擅自侵入，維護自身及行車安全。

台鐵 影片

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