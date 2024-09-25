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肺炎重回國人十大死因前三名 醫：接種疫苗減少威脅

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院家庭醫學部醫師周杰穎指出，台灣目前針對肺炎鏈球菌疫苗接種策略持續性調整，呼籲符合資格的民眾可前往醫療院所接種，保障自身健康，減少肺炎帶來的威脅。圖／成大醫院提供
成大醫院家庭醫學部醫師周杰穎指出，台灣目前針對肺炎鏈球菌疫苗接種策略持續性調整，呼籲符合資格的民眾可前往醫療院所接種，保障自身健康，減少肺炎帶來的威脅。圖／成大醫院提供

衛生福利部公佈去年度國人十大死因，前五名分別是癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病和糖尿病，其中，肺炎排名回升至疫情前的第三名，死亡人數年增率更以肺炎16.6%最多，嚴重威脅國人的生命及健康，為有效預防，肺炎鏈球菌疫苗研發和使用也成為公衛重要議題。

成大醫院家庭醫學部醫師周杰穎表示，臨床上肺炎分為病毒性肺炎和細菌性肺炎，病毒性肺炎症狀較輕微，以流行性感冒病毒最常見；而細菌性肺炎占所有肺炎約1成至3成，其中最常見病菌就是肺炎鏈球菌，常在患者感冒時併發，對高風險族群威脅尤為嚴重。

周杰穎說明，肺炎鏈球菌疫苗主要分為2類包含多醣體疫苗及結合型疫苗，前者是最早開發的肺炎鏈球菌疫苗，適用於成人和年長者；後者將肺炎鏈球菌多醣體與蛋白質載體結合，增強了免疫反應，特別適合於兒童和免疫力低下者，目前常用為13價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

台南一名71歲李姓男子2年前曾因流感併發細菌性肺炎住院，雖治療後已痊癒，但體力仍大不如前，在定期回診時，經醫生建議接種流感疫苗和13價肺炎鏈球菌疫苗。李男說，接種疫苗後心裡覺得安心許多，感冒時僅有輕微發燒和咳嗽不適，沒有以前這麼不舒服。

周杰穎指出，台灣目前針對肺炎鏈球菌疫苗接種策略也持續性調整，且自去年起擴大推動65歲以上民眾公費肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，提供符合資格者接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，呼籲符合資格的民眾可前往醫療院所接種，保障自身健康，減少肺炎帶來的威脅。

流感疫苗 流行性感冒病毒 肺炎

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