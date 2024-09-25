遭指販售過期、標示不清液蛋 畜產會：無此事

台灣民眾黨籍立委張啟楷質疑畜產會販售過期與標示不清的液蛋，中央畜產會今天表示，「進口蛋轉加工之冷凍全蛋液」會在效期內出售，外包裝有標示來源國、效期，無販售過期液蛋。

畜產會發布回應指出，針對媒體報導立委張啟楷指稱畜產會販售過期與標示不清的液蛋，其實「進口蛋轉加工之冷凍全蛋液」會在有效期限內出售，且產品外包裝上有清楚標示雞蛋來源國別、有效期限等資訊。

畜產會指出，出售過程，也會與洽購廠商細談所需商品的數量、價格，並提供雞蛋來源國別及有效期限等規格資訊，「並無販賣過期液蛋之情事」。

另外，畜產會說，民國112年進口雞蛋轉製加工品，相關品項為茶葉蛋、滷蛋、水煮蛋、冷凍全蛋液及蛋粉等，進口帶殼鮮蛋轉製加工品，都在進口雞蛋效期內完成加工，「並無拿過期蛋加工之情事」。