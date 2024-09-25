婦兒團體批評人工生殖法無完善配套 漠視兒童最佳利益

單身女性、同婚家庭人工生殖、合法代理孕母有希望？全國婦兒團體聯盟（婦兒盟）抗議，人工生殖法草案尚無完整配套措施，且違反聯合國兒童權利公約中「兒童最佳利益」原則，訴求草案暫緩送至立法院，否則一旦修法通過，恐為台灣製造更多孤兒。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副祕書長單信愛表示，針對衛福部於5月14日公告的「人工生殖法修改草案」，於8月5日至8月19日進行問卷調查，結果分析，民眾普遍認為人工生殖法修法草案條文明顯違反聯合國「兒童權利公約」中明訂的「兒童最佳利益」原則，並違反我國「兒童權利公約施行法」規定。

這份調查蒐集全台灣2191筆資料，有效樣本數2042筆，包括民眾對法規的意見、對代理孕母及單身或同性伴侶使用人工生殖技術的看法、兒童權益等。有超過8成7填答者認為草案沒有完整考量到各個面向，甚至有超過9成3認同精卵恐淪為商品。

單信愛強調，婦兒盟主張人工生殖法草案應拒絕「國造孤兒」、反對「母胎單親」，呼籲政府及社會大眾應共同捍衛兒童最佳利益。依目前人工生殖法修法草案，委託夫妻在孩子出生後未做出生登記且未扶養，竟然只罰20到100萬元，若孩子生下來不滿意可以退貨，只需負擔20萬元，形成另一種社會問題。

台灣懷孕婦女關懷協會祕書長林朝興提到，國外早已發生多起代孕孩子被棄養案例，包括「義大利夫妻丟包烏克蘭女嬰」、「中國藝人鄭爽在美國代孕棄養」、「美國脫口秀名人棄養代孕兒」等。我國在2021年也有夫妻到俄羅斯找代理孕母，生下混血女娃卻不要了，最後鬧上法庭。

林朝興認為，人工生殖法違反社會倫理，孩子除非有生命安全的醫療需要或是疑慮另一半的血緣關係，才能得到捐贈者辨識資訊，等於完全漠視他們的知的權益。另外，據澳洲統計，捐精卵後代成長到青少年後，有相當高的比例出現自我認同問題，產生被商品化感的孤獨感，有近7成需要諮商及精神醫療協助。

對婦兒盟所提出的疑慮，國健署婦幼健康組副組長蔡維誼回應，今年5月17日至7月13日草案預告期間，收到諸多各界意見，都會一併納入討論。目前已進入法制作業程序，有關第50條相關訊息知悉權、第6條兒童權利部分，會進一步評估、彙整專家意見修正。

另，婦兒盟提出的罰則合適性問題，蔡維誼說，會再與法務部、行政機關做討論。