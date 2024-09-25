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影／七旬阿伯劈腿滑倒髖關節劇痛 手術二次未改善原來是「彈響髖」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名七旬老翁因滑倒腳劈開，導致右腳無法抬腿，連走路都困難，被診斷為椎間盤突出，動了二次手術，但仍不見好轉，後來經員榮醫院經神經內科主任葉宗勲診斷為「彈響髖」，即是髖關節肌肉韌帶受傷導致發炎，在髖關節處打針用藥後，症狀立即改善，葉宗勲說，髖關節疼痛不一定是脊椎或是骨頭問題，也可能是肌肉韌帶拉傷，必須仔細檢查，才能對症下藥。

這名七十歲阿伯因天雨路滑而滑倒，腳劈腿幾乎達一百八十度，後來右腳無法抬起，右側髖關節劇痛，已在兩家醫院骨科及神經外科就診，第一家醫院診斷是2、3節椎間盤突出，花5萬元動手術，但手術後右腳仍無法抬高，再找第二家醫院看診，第二家醫院醫師說是第5節椎間盤突出，又花5萬元做椎間盤微創刮除手術，但症狀仍未改善。

老翁再到員榮醫院就診，葉宗勲認為，應是右側髖關節肌肉韌帶受傷，即安排身體檢查和影像檢查後，評估為右側外側髖關節彈響症候群，俗稱「彈響髖」。

在超音波導引下，葉宗勲為患者在右髖關節處打了一針PRP(高濃度血小板血漿)及高濃度葡萄糖，第二天患者再回診，即很興奮告知右腳已能抬高，一個多月來都沒這麼快活了。

葉宗勲說，近一個月來已有至少5位患者都因這種症狀來看診，年紀大多在七十歲以上，原因有扭傷、拉傷、挫傷、過度使用或過度緊繃。「彈響髖」不只會發生在長輩身上，如平日無規律訓練，突然大量運動的民眾、久坐髖部肌群緊繃的上班族、意外扭傷髖關節，都是彈響髖高風險族群。

造成彈響髖是指髖關節在活動的過程中發出喀啦聲響，大部分的彈響髖不會疼痛、無力，少部分因關節內的軟骨受傷會有疼痛、無力的現象，常發生於骨盆過度前傾或臀中肌過緊，造成髖關節位置偏移，葉宗勲說，所以若髖關節疼痛，必須跟醫生說清楚症畎發生的相關資訊，透過詳細檢查，對症下藥，才能獲得改善。

七十歲老阿伯因劈腿，髖關節位置受傷(圖中打黃圈處 )，接受PRP及高濃度葡萄糖針劑治療，第二天腿就能抬起來。圖／員榮醫院提供
七十歲老阿伯因劈腿，髖關節位置受傷(圖中打黃圈處 )，接受PRP及高濃度葡萄糖針劑治療，第二天腿就能抬起來。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師葉宗勳說，近一個月來已有至少5位患者都因「彈響髖」所苦，而來就診。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師葉宗勳說，近一個月來已有至少5位患者都因「彈響髖」所苦，而來就診。圖／員榮醫院提供

患者 手術 椎間盤突出

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