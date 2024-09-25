影／七旬阿伯劈腿滑倒髖關節劇痛 手術二次未改善原來是「彈響髖」

彰化縣一名七旬老翁因滑倒腳劈開，導致右腳無法抬腿，連走路都困難，被診斷為椎間盤突出，動了二次手術，但仍不見好轉，後來經員榮醫院經神經內科主任葉宗勲診斷為「彈響髖」，即是髖關節肌肉韌帶受傷導致發炎，在髖關節處打針用藥後，症狀立即改善，葉宗勲說，髖關節疼痛不一定是脊椎或是骨頭問題，也可能是肌肉韌帶拉傷，必須仔細檢查，才能對症下藥。

這名七十歲阿伯因天雨路滑而滑倒，腳劈腿幾乎達一百八十度，後來右腳無法抬起，右側髖關節劇痛，已在兩家醫院骨科及神經外科就診，第一家醫院診斷是2、3節椎間盤突出，花5萬元動手術，但手術後右腳仍無法抬高，再找第二家醫院看診，第二家醫院醫師說是第5節椎間盤突出，又花5萬元做椎間盤微創刮除手術，但症狀仍未改善。

老翁再到員榮醫院就診，葉宗勲認為，應是右側髖關節肌肉韌帶受傷，即安排身體檢查和影像檢查後，評估為右側外側髖關節彈響症候群，俗稱「彈響髖」。

在超音波導引下，葉宗勲為患者在右髖關節處打了一針PRP(高濃度血小板血漿)及高濃度葡萄糖，第二天患者再回診，即很興奮告知右腳已能抬高，一個多月來都沒這麼快活了。

葉宗勲說，近一個月來已有至少5位患者都因這種症狀來看診，年紀大多在七十歲以上，原因有扭傷、拉傷、挫傷、過度使用或過度緊繃。「彈響髖」不只會發生在長輩身上，如平日無規律訓練，突然大量運動的民眾、久坐髖部肌群緊繃的上班族、意外扭傷髖關節，都是彈響髖高風險族群。