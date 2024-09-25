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7-ELEVEN發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動！邀全民共襄盛舉募集愛心年菜

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，邀請全民共襄盛舉。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，邀請全民共襄盛舉。圖／7-ELEVEN提供

統一超商發揮永續影響力，積極投入社會公益行動，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自2018年起運用門市預購資源，協助社福團體擴大物資勸募，長達7年已幫助社會資源匱乏的兒童、家庭、街友、獨居長輩等跨年齡族群的全齡照護，已幫助超過百萬個家庭。7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐，將捐贈新北市社會局、臺北市社會局與19個社福團體等扶持之街友及清寒家庭溫暖過節。

長年舉辦的愛心年菜認捐活動已幫助超過7萬人次圍爐過好年，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台今年首度攜手新北市社會局及人安基金會發起「愛心便當認捐活動」，限量5千組，每組內容特製熱便當3個與統一陽光豆奶3瓶（愛心價399元），共計1萬5千個熱便當與統一無糖豆奶，9月16日活動上線不到一小時，5千組的愛心便當已認捐完銷，可提供17個縣市、幫助1,700位，每位寒士、街友逾8餐的餐食，關係企業統一超食代也加碼捐出1,700顆飯糰，溫飽過好年。

7-ELEVEN自10月2日至12月29日再發起「愛心年菜認捐活動」，有「名廚溫國智年菜套餐」、「胡同歡聚愛心套餐」、「一吉膳佛跳牆與福記桂圓米糕粥」、「苗栗南庄鄉農會有機黑木耳露」，共有499元~699元不等的4款組合冷凍或常溫套餐及適合牙口不好長輩的養生飲品，媒合全台逾13家社福團體，像是白永恩神父基金會、門諾基金會、屏東基督教醫院等，預計將幫助超過3萬個社會資源匱乏兒童、家庭、街友、獨居長輩寒冬送暖。只要到7-ELEVEN門市臨櫃或操作ibon機台、線上可透過「i預購」／「i划算」平台即能參與認捐，同時邀集全球合作夥伴共同響應認捐，幫助獨居長者、急難救助家庭及孩童溫暖過節。

11月25日至12月6日更加碼「鮮乳給力，與愛同樂」瑞穗鮮乳認捐活動，關注貧弱孩童健康議題，預計將募集3,000組提供世界和平會、美善基金會、苗栗幼安教養院等6家社福團體，每認捐一組統一超商好鄰居文教基金會則加贈一份統一愛心牛奶球，歲末年終為補充孩童營養，落實聯合國SDGs中SDG 2消除飢餓與SDG 17全球夥伴等永續發展目標。

統一超商藉由全台綿密網絡的物流體系、邀請全球供應商永續夥伴與全台超過7,000家門市店長與夥伴共同協力，配送至政府單位及社福團體的指定地點，透過民眾認捐、門市、物流及社工等的愛心接力傳遞物資，落實7-ELEVEN為消費者心中的生活服務平台之理念。7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台不斷深化與社福團體、社會企業的合作，超過7,000家7-ELEVEN門市推動「愛心零錢捐」、「愛心捐物」及「OPENPOINT點數捐贈」、「OPENPOINT線上捐款與零錢包捐款」架構最完整勸募生態圈。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自10月2日至12月29日推出「愛心年菜認捐活動」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自10月2日至12月29日推出「愛心年菜認捐活動」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐，將捐贈新北市社會局、臺北市社會局與19個社福團體等扶持之街友及清寒家庭溫暖過節。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐，將捐贈新北市社會局、臺北市社會局與19個社福團體等扶持之街友及清寒家庭溫暖過節。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自10月2日至12月29日推出「愛心年菜認捐活動」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台自10月2日至12月29日推出「愛心年菜認捐活動」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起發起「為愛接力、傳遞暖心年菜認捐」活動，攜手供應商推出愛心便當及年菜，並擴大受助對象加碼瑞穗鮮乳認捐。圖／7-ELEVEN提供

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