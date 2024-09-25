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未達補助年齡不篩乳癌⋯確診時已晚期 病團盼差額負擔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳說，台灣乳癌好發年齡比歐美年輕10歲，常聽聞病友未及早篩檢或篩檢不夠精準，錯過早期發現時機，盼衛福部推動3D乳癌超音波差額負擔。記者林琮恩／攝影
中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳說，台灣乳癌好發年齡比歐美年輕10歲，常聽聞病友未及早篩檢或篩檢不夠精準，錯過早期發現時機，盼衛福部推動3D乳癌超音波差額負擔。記者林琮恩／攝影

台灣乳癌發生率逐年上升，且高居女性10大癌症首位，乳癌死亡率亦逐年上升，且有年輕化趨勢。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳說，台灣乳癌好發年齡比歐美年輕10歲，且常聽聞病友未及早篩檢，或篩檢不夠精準，錯過早期發現時機，盼衛福部推動3D乳癌超音波差額負擔。

黃淑芳表示，近期遇到乳癌病友，等不到政府補助的45歲乳癌篩檢，43歲時就被發現罹患乳癌三期，也有擔任國中教師的乳癌病友，接受2D超音波篩檢，被告知沒有異狀，事後卻發現罹患晚期乳癌，且癌細胞已轉移至肺部、肝臟。

根據乳癌病友協會今年初調查結果，93%乳癌病友認同將乳癌篩檢調整為「差額負擔」，自由選擇適合的方案進行篩檢，且90%民眾認同乳癌篩檢的重要性，卻有46%女性認為，若未達公費補助年齡門檻，就不願意接受篩檢。

衛福部日前提出，明年將乳癌篩檢年齡由45歲下修至40歲。黃淑芳表示，目前已有能更精確篩出癌症病變的3D乳房超音波，且因檢查速度快，病人只要請假一天，即可完成篩檢，並聽取醫師報告，比起過去從排隊檢查到聽報告，要花費1個月的2D篩檢更有效率，不僅可幫助患者及早發現，對仍在就業的年輕乳癌患者也比較友善。

另外，根據衛福部癌症登記報告，台灣40歲以下乳癌病友比率逐年攀升，2017至2021年比率達77.79%。黃淑芳表示，年輕乳癌病友在30至39歲的生育高峰期罹癌，恐因此失去成為人妻、人母的機會，有凍卵需求，希望衛福部盡快落實醫療性凍卵補助計畫，提供40歲以下年輕病友應有的聲譽保存機制。

乳癌 衛福部

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