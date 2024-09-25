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高雄4個月嬰兒遭餓死 醫：缺三大生命要素2至3天就會死

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
兒科醫學會監事林應然說，人體維繫生命的三大要素為水分、葡萄糖及電解值，4個月嬰兒沒有行為能力，所有飲食都須靠父母餵食，不要說8天沒吃東西，只要2至3天沒有進食、喝水，就會死亡。圖／123RF
兒科醫學會監事林應然說，人體維繫生命的三大要素為水分、葡萄糖及電解值，4個月嬰兒沒有行為能力，所有飲食都須靠父母餵食，不要說8天沒吃東西，只要2至3天沒有進食、喝水，就會死亡。圖／123RF

高雄市大社區日前發生一名女嬰死亡案件，陳姓生母於中秋節前夕離家，留4個月大的小女兒獨自在租屋處，23日為離家8天後返家發現，女兒已經死亡，這起虐嬰案才曝光。

兒科醫學會監事、小兒科醫師林應然說，人體維繫生命的三大要素為水分、葡萄糖及電解值，如果沒有進食，這三大要素一定要補充，但4個月嬰兒沒有行為能力，所有飲食都須靠父母餵食，不要說8天沒吃東西，只要2至3天沒有進食、喝水，就會死亡。

林應然說，人體所有的細胞都需要葡萄糖，當嬰兒沒有進食、喝水，體內缺乏水分、葡萄糖及電解值，將呈低血糖，首先會出現心跳加速、冒冷汗，尤其是腦細胞沒有獲得足夠的葡萄糖，將造成昏迷、休克、死亡。

林應然說，舉例來說，當有人絕食抗議時，可以長時間不吃東西，但不能不喝水，因此絕食人士都會喝水或喝運動飲料，補充水分、葡萄糖及電解值，如此可以撐二周不會有生命危險，唯一改變的只有外觀比較消瘦。

林應然說，嬰兒肚子餓時，一定會「哭」且哭的很大聲，這時左鄰右舍如果有聽到嬰兒哭聲，並持續很久沒有人去照顧時，應立即報警，降低發生兒虐事件，社會局對於脆弱家庭也應多加關心。

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