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2歲童連燒5天住院吐血又黑便 竟是栓劑惹的禍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
小小孩發燒時，可能不太方便餵口服藥，所以有些藥品會做成栓劑，透過肛門黏膜吸收。記者賴昀岫／攝影
小小孩發燒時，可能不太方便餵口服藥，所以有些藥品會做成栓劑，透過肛門黏膜吸收。記者賴昀岫／攝影

小朋友生病時，家長除了心疼，更擔心用藥造成的影響，就曾有名2歲兒童連續發燒，但因為拒絕口服藥物，一發燒時家長就只好給塞栓劑，燒第5天後住院治療，結果過程中出現吐血、黑色血便等上消化道出血症狀，所幸經處置後症狀改善，醫師提醒家長，2歲以上孩童可試著溝通吃口服藥，真的不行，可選擇泡溫水澡散熱等物理性退燒方式。

隨著新冠肺炎疫情結束，林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授級主治醫師邱政洵說，因為「免疫負債」因素，這段時間出現很多病毒或細菌感染個案，最常見的表現症狀為發燒，提醒家長要就醫找到致病原因，不是發燒就一定對應某種藥物，用藥期間也要留意時間間隔並觀察病情、有無過敏等，必要時盡快回醫療院所就診。 

常見退燒藥為乙醯胺酚（Acetaminophen）、異布洛芬（Ibuprofen）、待克菲納（Diclofenac）等，但小小孩發燒時，可能不太方便餵口服藥，所以有些藥品會做成栓劑，透過肛門黏膜吸收，邱政洵表示，近期有名2歲幼兒，因為完全拒絕口服藥物又持續發燒，所以一燒起來，家長就幫孩子塞栓劑。

這個孩子發燒第5天住院，快篩發現為腺病毒感染，邱政洵說，小朋友在住院過中出現吐血、黑色血便等上消化道出血症狀，內視鏡也發現十二指腸潰瘍，所幸在院內經過點滴、口服藥等適當治療後狀況穩定，提醒家長，要留意這類過度或不當使用退燒藥，因為這些藥物的劑量都是根據體重開立，遵照醫囑用藥較安全。

邱政洵指出，不願意吃口服藥的孩子，有時候已經是行為問題，但2歲以上已經可以慢慢嘗試溝通，加上現在很多口服退燒劑型都是甜的，真的不行的話，可以用泡溫水澡散熱等物理性退燒方式。

如果藥吃了不到30分鐘就吐出，代表藥效在體內還沒有產生作用，就可能需要補吃藥，邱政洵提醒，若30分鐘後才吐，大部分藥物應該有被吸收，就不需補吃，等到下次吃藥時間吃藥即可；也可善用餵藥工具，把藥品滴在靠近兩頰或嘴角的舌下，分多次慢慢將藥物餵完，不要強行餵藥造成小孩的心理壓力。

服用抗生素，有時可能會出現過敏反應，家長須注意孩子的身體狀況。圖／食藥署提供
服用抗生素，有時可能會出現過敏反應，家長須注意孩子的身體狀況。圖／食藥署提供
如果藥吃了不到30分鐘就吐出，代表藥效在體內還沒有產生作用，就可能需要補吃藥。圖／食藥署提供
如果藥吃了不到30分鐘就吐出，代表藥效在體內還沒有產生作用，就可能需要補吃藥。圖／食藥署提供
皮膚紅癢時，要分辨是蚊蟲咬傷或異位性皮膚炎所致。圖／食藥署提供
皮膚紅癢時，要分辨是蚊蟲咬傷或異位性皮膚炎所致。圖／食藥署提供
常見退燒藥為乙醯胺酚（Acetaminophen）、異布洛芬（Ibuprofen）、待克菲納（Diclofenac）等。圖／食藥署提供
常見退燒藥為乙醯胺酚（Acetaminophen）、異布洛芬（Ibuprofen）、待克菲納（Diclofenac）等。圖／食藥署提供
醫師提醒，使用鼻噴製劑時，務必遵照醫囑或藥品說明書。圖／食藥署提供
醫師提醒，使用鼻噴製劑時，務必遵照醫囑或藥品說明書。圖／食藥署提供
病毒或細菌感染，容易以發燒的症狀表現。記者賴昀岫／攝影
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吃藥 發燒 腺病毒

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