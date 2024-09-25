精進定量預報能力 氣象署推數位創新技術8大服務

為精進定量氣象預報能力，中央氣象署推動「氣象資訊之智慧應用服務計畫（Ⅱ）-數位創新」，建構掌握氣象監測及預警、擴大災害防救應用等8大服務，此外，因應氣象人工智慧應用日益發展，更申辦下一期「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」建立國家級氣象資料庫，以接續先進科技技術推展。

氣象署今舉辦「氣象資訊之智慧應用服務計畫（Ⅱ）-數位創新」成果發表會，邀請民航局、海洋研究院、中研院、台灣大學、師範大學、中央大學、文化大學、天氣風險管理開發公司等政府、民間單位及專家學者，以資訊使用者、應用加值者及技術開發者角度，見證為期4年科技研發計畫的執行成果，並提出未來發展建言。

「氣象資訊之智慧應用服務計畫（Ⅱ）-數位創新」的8大服務內容，包含精進無縫隙氣象預報技術，完成台灣地區「3至4周均溫機率預報」、「2周降雨預報」之統計後處理技術研發，以及建置1公里高解析度的區域模式測試平台。

此外，提升定時、定點、定量氣象預報能力，發展36小時內颱風強度機率預報技術、研發不對稱圓型颱風暴風半徑預測技術；擴大災害防救應用，推動新一代劇烈天氣監測系統（QPEPlus）、強化「中央氣象署Q-劇烈天氣監測系統QPESUMS」App、建立近海小區域漁業氣象廣播服務。

並有掌握氣象監測及預警能力，發展無人機進行氣象觀測的作業技術、完成極端高溫、低溫、降水指數及梅雨季極端降雨事件頻率的監測及預報技術、提供季節尺度極端高溫預報指引、開發熱帶氣旋生成潛勢預報、即時監測和分析短期氣象變化。

還包括打造氣象智能應用服務；建構數位創新服務環境，建立巨量資料整合服務平台、完成「智慧型作業監控管理平台」第2階段功能建置；深化在地氣象服務，完成產製全天候飛機積冰在5個高度層潛在發生機率，及強對流可能引發大氣亂流發生機率、建立空氣汙染物分布與飛航安全資訊；提升多元跨域協作與經濟效益評估。

氣象署長程家平表示，因應氣象人工智慧（AI）應用益迅速發展，氣象署刻正申辦下一期「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」以接續先進科研技術推展，規畫建立高品質、高流通、高價值的國家級氣象資料庫，並以資料治理為核心推展跨域服務。