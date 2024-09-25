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清晨抬頭看彗星！近年最亮彗星「紫金山-阿特拉斯」現身 這時段最佳觀測期

攝影中心／ 記者陳易辰／台北即時報導
今天清晨台灣南部已有許多天文迷觀測到C/2023 A3 (紫金山-阿特拉斯)彗星，資深天文迷顏鴻選清晨4點50分在台南安平以相機拍攝到彗星。圖/顏鴻選提供
今天清晨台灣南部已有許多天文迷觀測到C/2023 A3 (紫金山-阿特拉斯)彗星，資深天文迷顏鴻選清晨4點50分在台南安平以相機拍攝到彗星。圖/顏鴻選提供

清晨早起記得抬頭看彗星！一顆肉眼可見的明亮彗星正出現在東方的夜空，今天清晨4點50分到5點多，台灣南部已有不少早起的天文迷趁著雨後好天氣以肉眼觀測到這顆彗星。

這顆編號C/2023 A3 命名為紫金山-阿特拉斯的彗星將於本周六9月28日通過近日點，接著在10月12日最接近地球，距離地球僅0.47個天文單位(約7000萬公里)，預估星等更將達到1等。資深天文迷顏鴻選表示紫金山-阿特拉斯彗星的適合觀測時間分為黎明時段的上半場與黃昏時段的下半場。

上半場由現在開始到10月初，彗星日出前會出現在東方的曙光低空中，仰角很低大約介於0-10度。光害較少的地方肉眼可見一團迷濛慧核，透過雙筒望遠鏡可以看到淡淡的彗尾，而仰角最高的日期大約在本周六、日，適逢周末假日，天氣好時適合早起一睹彗星風采。

到了10月12日之後，紫金山-阿特拉斯彗星將會出現在黃昏後的西方低空中，屆時會快速地升高仰角，每天位置都會明顯不同，預計10月14日到10月22日是最佳觀測時期，彗星跟太陽的仰角每天都會增加，可觀測時間都會延長，但彗星的亮度也會逐漸降低。

今天清晨台灣南部已有許多天文迷觀測到C/2023 A3 (紫金山-阿特拉斯)彗星，資深天文迷顏鴻選清晨4點50分在台南安平以相機拍攝到彗星。圖/顏鴻選提供
今天清晨台灣南部已有許多天文迷觀測到C/2023 A3 (紫金山-阿特拉斯)彗星，資深天文迷顏鴻選清晨4點50分在台南安平以相機拍攝到彗星。圖/顏鴻選提供

彗星 特拉斯 金山

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