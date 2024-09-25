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台大健檢4年揪27人罹癌 將新增MRI、CT項目

中央社／ 台北25日電

台大好心肝基金會自2021年共同推動教職員健檢，4年累計3601人健檢，共驗出27人罹癌；基金會將於2025年提供新健檢方案，新增MRI（磁振造影）和CT（電腦斷層）項目。

台灣大學今天發布新聞稿指出，台大始終面臨各式各樣的挑戰，第一線教職員也承受各種壓力，為照顧他們的身心健康，由好心肝基金會提供台大教職員的健檢專案，自2021年開始實施。

台大校長陳文章與好心肝基金會董事長許金川今天共同簽署「好心肝基金會愛心回饋台大教職員健檢專案」第2期合約，將新增MRI（磁振造影）和CT（電腦斷層），讓健檢更仔細、全面。

陳文章表示，師資是學校最重要的無形資產，如何讓教職員維持健康、快樂，是保持教研熱忱及服務品質的關鍵因素；過去4年來，台大教職員藉由健檢了解身體狀況甚至發現病灶，進而預防疾病或改善健康，今年很感謝基金會再次相挺，以及諸多善心人士協助，再提供4年的健檢方案，讓台大持續往營造健康職場的理想邁進。

好心肝基金會策略長黃世貝說明，台大健檢專案於2021至2024年執行期間，教職員累計3601人參加健檢，共驗出27人罹癌，以大腸癌10人最多、乳癌4人居次；健檢完無論發現身體有何狀況，基金會都會提供完整的諮詢及轉診服務。

許金川提到，好心肝基金會的使命為守護國人健康，基金會人員也大都出自台大的培育，因此回饋母校義無反顧；基金會在許多善心人士相助下募得善款，預計2025年起展開4年的「好心肝基金會愛心回饋台大教職員健檢專案」，預計有3600名台大教職員可受惠。

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