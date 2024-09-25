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眼睛發癢因「長太多蟎蟲」！日醫曝天氣熱案例暴增 NG行為要避免

聯合新聞網／ 綜合報導
眼睛如果容易發癢，當心可能是蟎蟲異常增殖。圖／Ingimage
眼睛如果容易發癢，當心可能是蟎蟲異常增殖。圖／Ingimage

有的人或許容易有眼睛發癢、發炎的困擾，除了可能是平常用眼過度之外，近來因為夏天氣候異常炎熱，也要小心是不是眼睫毛的蟎蟲異常增殖，結果影響了眼睛衛生。

根據日本媒體「女性自身」報導，眼睫毛竟然有蟎蟲棲息，或許會讓許多人感到訝異。不過，其實這些蟎蟲如果數量不多，那麼也只是臉部蟎蟲的一種，不會危害人體，甚至還會分解皮脂肪，維護肌膚的正常健康。

問題在於到了夏天，皮脂肪變得更容易分泌過剩，影響到眼睛周遭的衛生，造成睫毛蟎蟲異常增殖，結果就容易導致發癢、發炎，形成乾眼症、結膜炎、角膜炎、眼臉皮膚炎等等症狀。

美容皮膚醫師井上佐智子表示，今年由於夏天特別炎熱，因此有類似困擾的病患特別多。特別是眼睛異常發紅、發癢的眼臉皮膚炎相當麻煩，而且造成的原因相當多種，非常難以根治。

想要避免睫毛蟎蟲異常增殖，就要注意眼睛衛生的維護。好比常在化妝的人，會因為清洗眼部，所以反而不容易遇上這個困擾，但沒有化妝的人或男性就需要留意。另外，沒有洗手就觸碰眼睛、化妝，平常不愛洗臉，或洗臉只用水沒用清潔劑，洗臉時沒洗到眼睛一帶，或是使用開封一年以上的化妝品等等，都可能增加睫毛蟎蟲異常增殖的風險。

乾眼症 化妝品

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