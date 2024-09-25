熱低壓生成今晚恐成颱風「西馬隆」 下一個颱風「燕子」離台較近

颱風不只一個？中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，位於日本南方海面的低氣壓，上午8時形成第20號熱帶性低氣壓TD20，最快今晚有機會增強為今年第16號颱風「西馬隆」，往日本方面移動，對台灣天氣完全沒有影響。

黃恩鴻說，此熱帶性低氣壓結構比較弱，但仍有機會在晚上增強為輕颱「西馬隆」，現在位於日本南方海面，距台北東北東方1350公里，未來朝東北方向日本前進，因緯度較高，環境不利發展，即使成颱預估1天即減弱，距離台灣遙遠，對台灣天氣完全沒影響。

黃恩鴻指出，明起到周末假日台灣受東北風影響，水氣增加，迎風面北部及東半部有短暫陣雨或雷雨；中南部午後雷陣雨。低溫約24到26度，北部高溫28到30度，南部32到34度。

目前預測琉球南方海面有熱帶系統發展，黃恩鴻指出，27日周五晚間之後到周末假日可能生成熱帶性低氣壓，甚至不排除升級成颱風「燕子」，先在琉球南方海面發展，往南移動到菲律賓東方海面，下周北上接近台灣東方海面，下周一、二會影響台灣天氣，由於生成之後距離台灣比較近，氣象署會持續觀察。