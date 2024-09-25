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快找出來！7-8月統一發票今天開獎 千萬富翁可能是你

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
113年7、8月期統一發票今天開獎。圖／聯合報系資料照片
113年7、8月期統一發票今天開獎。圖／聯合報系資料照片

今（113）年7-8月期統一發票獎今天電視直播開獎。千萬特別獎幸運兒可能是你！

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

今年7-8月期統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎195萬組。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為113年10月6日至114年1月6日，請大家記得對獎，中獎者應於領獎期限(114年1月6日)以前領獎。

使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

賦稅署特別呼籲民眾購物消費多使用載具索取雲端發票，可享雲端發票專屬獎中獎機會，並下載財政部統一發票兌獎APP進行各種載具歸戶綁定及設定帳戶領獎，發票集中管理方便又環保，獎金也不會漏接，中獎者在領獎期間24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制，省時又方便。

統一發票 雲端

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