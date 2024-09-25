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周末有熱帶系統發展跡象 天氣風險：下周恐接近台灣

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今中北部及東部多雲短暫陣雨。本報資料照
今中北部及東部多雲短暫陣雨。本報資料照

可能又有颱風？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，鋒面影響後續漸弱 ，今日至周五天氣緩和，不過周末開始洋面變動性比較大，恐有熱帶系統發展影響台灣天氣。

林孝儒指出，今天受微弱鋒面通過，台灣周圍雲量還是比較多，中北部及東部天氣陰或多雲短暫陣雨，不過鋒面結構偏弱，降雨強度也較緩和；南部影響就小了，天氣晴或多雲，僅午後山區有零星熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨。

林孝儒表示，明天台灣附近轉為東北風影響且水氣還是比較多，整體降雨趨勢跟今天比較類似，北部及東部整日有短暫陣雨機會，降雨雖較廣泛，強度有限；中南部午後有熱對流降雨，降雨多集中山區，瞬間較大雨勢發生機會較高。

周五至周末預測台灣為東北風影響環境，林孝儒說，主要是琉球群島南方海面逐漸有熱帶系統發展跡象，甚至周末熱帶系統強度有機會達颱風等級，此期間熱帶系統離台灣有一定的距離，影響有限，台灣主要的降雨型態為迎風側的北部及東部容易有地形降雨，中南部則為背風面，基本上早晚天氣還算穩定，但午後山區有熱對流降雨可能，整體的降雨多寡，還是要看屆時熱帶系統實際發展位置是否更靠近台灣，迎風降雨的程度才有增多機會。

林孝儒表示，下周一、二天氣變動比較大，台灣逐漸落入低壓帶範圍，甚至目前預測熱帶系統可能有機會更進一步靠近至台灣，帶來較顯著的風雨可能，這幾天需持續觀察。

鋒面 颱風

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