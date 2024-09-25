又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，歐洲模式預測27日晚間8時起琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展，30日往琉球南邊方向跑，但離台灣東北角比較近，目前看來成颱機率高，屆時要看暴風圈大小及路徑才能研判對台灣影響，需再觀察，27日起要密切注意。

最近天氣，賈新興說，26日至10月初受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。26日苗栗以北及宜花東有局部短暫陣雨，午後南投以南、苗栗以北及宜花東有局部短暫陣雨。27日午後苗栗以北、宜花東、南投以南山區及高屏有局部短暫陣雨。28日至29日桃園以北及宜蘭有局部雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

30日苗栗以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南及宜花有局部陣雨。10月1日至2日有受低壓或颱風外圍環流影響的機率，全台各地有雨， 其中苗栗以北山區及宜蘭山區有局部較大雨勢發生的機率。3日嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，４日午後花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，10月1日至2日大陸冷高壓建立，在長江流域附近，比較靠北邊，需觀察後續相關狀況及趨勢。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。