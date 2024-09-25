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影／輪椅音樂會10周年 張正傑11/23將高美館變身歌劇院

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
知名大提琴家張正傑專為輪椅族朋友設計的公益音樂會今年邁入10周年，11月23 日將高雄美術雕塑大廳變身為歌劇院。記者王昭月／攝影
知名大提琴家張正傑專為輪椅族朋友設計的公益音樂會今年邁入10周年，11月23 日將高雄美術雕塑大廳變身為歌劇院。記者王昭月／攝影

知名大提琴家張正傑專為輪椅族朋友設計的公益音樂會，年年推陳出新，今年邁入10周年，特邀國內4位頂尖聲樂家搭配弦樂四重奏，首將高雄美術雕塑大廳變身為歌劇院，11月23日要讓輪椅族聞樂起舞，體驗不一樣的音樂盛宴。

張正傑是音樂界鬼才，創意不絕，屢讓殿堂級的管弦樂變得更加親民，舉辦多年的輪椅音樂會，在中鋼集團的支持及推薦下，更「聲」入人心。

今年這場輪椅族專屬的音樂會將邁入10周年，他與小提琴歐之瑀、張芝庭、中提琴徐曉虹等組成弦樂四重奏，邀旅歐女高音賴珏妤、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳4名聲樂家，將演繹多首膾炙人口的歌劇。

張正傑說，早期音樂廳的觀眾席僅配置少量輪椅席位，對身障朋友不夠友善，2013年他首創的輪椅音樂會引發迴響，在中鋼集團協助推廣下，2015年高雄也有專場，鼓勵許多輪椅族步出家門聆賞音樂。有年輕女樂迷對他說，曾陪奶奶一起參加輪椅音樂會，很開心奶奶過世前能享受這樣美妙的時刻。

今年「輪椅音樂會」首度移師高美館演出，張正傑才剛在個人臉書公布，即有近百人報名，他自信地說，知名歌劇的精華曲目，在他幽默的介紹下，相信就算是門外漢也不會感到枯躁。

張正傑說，輪椅音樂會需考慮許多動線，但看到輪椅朋友能夠舒適、無所顧忌地欣賞音樂，就是最棒的回饋。

知名大提琴家張正傑專為輪椅族朋友設計的公益音樂會今年邁入10周年，11月23日特邀國內4位頂尖聲樂家搭配弦樂四重奏，首將高雄美術雕塑大廳變身為歌劇院。記者王昭月／攝影
知名大提琴家張正傑專為輪椅族朋友設計的公益音樂會今年邁入10周年，11月23日特邀國內4位頂尖聲樂家搭配弦樂四重奏，首將高雄美術雕塑大廳變身為歌劇院。記者王昭月／攝影

張正傑 輪椅 音樂會

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