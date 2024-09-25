北部、東北部雨來了 ！下到周末周日暫休 下周一起雨再增

北部、東北部雨來了。中央氣象署指出，昨晚起至今天(25日)鋒面通過，天氣轉為不穩定，中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部大雨，基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率；南部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫29至33度，低溫25至26度。

至於周四至周六東北風影響，迎風面水氣增多，北部及東半部整天不定時下雨，背風面為午後雷陣雨的天氣，周日降雨趨緩，下周一起低壓帶影響降雨再增加。

氣象署指出，周四至周六早晚天氣舒適微涼，各地低溫約24、25度左右，局部空曠地區會再低一些，白天高溫30至33度，溫暖微熱，出現極端高溫之機率下降。

氣象署指出，周四到周六鋒面移至東部海面，雖然結構不強，琉球海面至台灣附近為低壓帶，環境為東北風且水氣偏多，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中周四、周五基隆北海岸及東半部地區有局部大雨發生的機率，周六午後嘉義以南地區亦有局部較大雨勢發生的機率。