大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

濫用抗生素致抗藥性問題嚴重，超級細菌威脅全球，世衛組織統計，每年約五百萬人因此而死。為此，行政院決議，由衛福部（疾管署、食藥署）和農業部執行五年期「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望抗生素用量減少百分之五、超級細菌鮑氏不動桿菌（CRAB）感染降一成。

最新台灣醫療照護相關感染與抗藥性監測季報顯示，二○二四年第一季全國所有醫學中心加護病房（ICU）醫療照護相關感染個案中，分離出對carbapenem類廣效型抗生素具有抗藥性的超級細菌鮑氏不動桿菌（CRAB）比率，高達百分之七十四點四，區域醫院則為百分之七十二點一。

金黃色葡萄球菌 抗藥性排第二

金黃色葡萄球菌則在抗藥性排行榜位居第二，今年第一季醫學中心加護病房感染個案中，分離出帶有抗藥性的金黃色葡萄球菌比率為百分之六十三點八，區域醫院加護病房則為百分之六十一點九。

超級細菌威脅全球 製表／元氣中心 圖／聯合報提供

台灣大學副校長、感染權威張上淳表示，世界衛生組織（WHO）於一○八年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一。聯合國將於今年九月二十六日在紐約召開抗生素抗藥性高階會議，呼籲各國採取跨部門合作，解決此問題。

抗藥性細菌 增加病人住院天數

抗藥性細菌減弱抗生素治療效果，增加病人住院天數及醫療費用，造成鉅額社會損失。張上淳示警，依照世衛組織估算，如抗生素抗藥性問題遲遲未能改善，至二○三五年人類平均壽命將縮短一點八年，至二○五○年經濟損失可達GDP百分之二至百分之三點五，以我國為例，損失恐超過台幣三千億元。

恐釀台灣逾三千億元經濟損失

為呼應聯合國倡議，行政院日前舉辦跨部會議，決議醫藥、食品、農業等三方合作，以防疫一體為架構，衛福部與農業部明年起攜手推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，第一年預算達兩億元。

張上淳表示，以往抗生素抗藥性計畫僅有部分醫院參與，在新冠疫情後，問題更為棘手，希望透過這次跨部會、全國性計畫，可以降低抗生抗藥性問題對國人健康的危害。

羅一鈞指出，這項五年計畫共有兩大主要目標，一為希望能在五年內達成人用抗生素用量減百分之五，一為超級細菌「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌CRAB」感染率可下降百分之十。

疾管署感染管制組長陳婉青指出，我國重點監測的抗生素抗藥菌種類眾多，但目前以CRAB抗生素抗藥性的比率最高，許多加護病房均能檢驗出此超級細菌，因此被列為優先降低目標。

五大策略 提升感染管制效能

該計畫共包括「建立和發展國家抗生素管理協調機制」、「確保動物用、人用之抗生素源頭及流向管理」、「提高民眾及醫療專業人員認知」、「優化醫療照護感染預防和控制」、「推動抗生素抗藥性整合性共同監測與風險評估機制」等五大策略，強化我國抗生素抗藥性防治，提升醫療照護機構感染管制效能。

至於實際作法，食藥署將加強查緝無處方箋販售抗生素、抗生素藥品短缺通報等。疾管署則會陸續推出醫療機構抗生素管理臨床決策輔助系統、評估民眾及醫療人員認知，並訂定風險溝通策略。

另結合公務部門及學協會團體辦理論壇或高階主管會議，提升感染管制人力、推動長照機構管制績優認證等。