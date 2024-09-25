醫師：2050年 恐3.3萬人死於抗藥性細菌

抗生素抗藥性問題威脅全球，台灣感染管制學會理事長王復德表示，台灣抗藥性細菌問題日益嚴重，根據公衛模型推算，若不採取行動，二○五○年全台將有三點三萬人死於抗藥性細菌，大部分為住院患者。

許多癌症病人、器官移植患者病情穩定，但出院前卻感染抗藥性細菌，無藥可治，功虧一簣。台灣胸腔重症加護醫學會秘書長周昆達表示，我國抗生素抗藥性相當嚴重，不少癌症、急重症患者並非死於疾病本身，而是住院時細菌感染，相當可惜。

周昆達指出，不少加護病房患者因免疫力低下，容易感染病菌，即使用了多線抗生素治療，但細菌性肺炎、下泌尿道感染，仍無法痊癒。腎臟移植患者即為高風險族群，因使用免疫製劑，免疫力變差，一旦感染病菌，引發肺炎，遲遲無法痊癒，必須滯留加護病房。

另有不少骨瘦如柴的肺癌患者，在接受化療、標靶等抗癌藥物時，飽受副作用之苦，如又感染超級細菌，反覆引發肺炎，則需嘗試多種抗生素，有些順利治癒，有的則不幸病逝。

「醫療環境愈髒，抗藥性愈嚴重。」中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，醫療院所如能做好院內感染管制，並妥善使用抗生素，不可濫用，才能降低抗生素抗藥性風險。

王復德強調，抗藥性細菌充斥於醫療環境中，不分科別的患者都可能感染棘手的病菌，如對抗生素產生了抗藥性，生技藥廠在無利可圖的情況下，就可能將研發重心放在癌症、免疫治療等利潤較高的藥物，「好不容易研發出來的抗生素，醫師務必審慎使用，以免產生抗藥性細菌。」

黃高彬提醒，如果豬隻等動物濫用抗生素，又被人類吃下肚，將讓抗藥性問題變得嚴重。再者，這類動物的排泄物如果污染環境，可能殺死正常細菌，留下可怕的抗藥菌，因此，動物用藥管理相當重要，這也是農委會參與該項防治計畫的主要原因。

感染症醫學會理事長張峰義指出，我國抗生素抗藥性威脅遠比其他國家更為嚴峻，主因為抗生素種類較少，許多新式抗生素藥物尚未引進台灣，如想解決抗生素抗藥性困境，降低臨床感染威脅，有必要盡速研發新的抗生素或引進新藥。