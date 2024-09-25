腹瀉、腸病毒疫情 延燒到10月

腹瀉、腸病毒等疫情持續上升，腹瀉上周就診人次達十四萬七千人，疾管署預估，本周應會突破十五萬大關，腸病毒疫情恐持續上升，預估到十一月中旬才會脫離流行期，比預期狀況延緩。

衛福部疾管署發言人羅一鈞說，上周腸病毒門急診就醫達一萬六千多人次，較前一周一萬四千餘人次上升近一成，疫情仍處高點。近四周實驗室監測顯示，以克沙奇A10型及克沙奇A16型為多，兩者互有消長，至於克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續於社區活動。

羅一鈞也表示，受到腸病毒型別轉換影響，流行期延後，高峰期單周就診人數恐上看一萬七千人，預估至雙十連假後疫情才會趨緩，十一月中旬脫離流行期。

在腹瀉部分，疾管署監測資料顯示，國內上周腹瀉門急診就診達十四萬六千多人次，較前一周十三萬八千餘人次上升百分之五點七，為近五年同期最高。近四個星期以來，累積一二三起腹瀉群聚事件通報，以餐飲旅宿業最多，主要致病原因為諾羅病毒，占六成，潛伏期約廿四至四十八小時。

急性腸胃炎症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀約持續一至十天，小於五歲的幼兒，及老人、免疫力較差者症狀將更為嚴重。

羅一鈞表示，如誤食受污染的食物或飲水，或與病人接觸，就可能感染病菌，建議民眾如廁後、進食或備餐前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，在飲食上，避免生熟食交叉污染，食物徹底煮熟再食用，尤其是蚵、貝等帶殼水產，以預防腸胃炎傳播。如罹患腸胃炎，應充分休息，補充水分與營養，必要時攝取電解質。