健康你我他／定期洗牙勤刷牙 延緩退化享美食

從小到中年，身體沒什麼毛病，就醫次數屈指可數，總覺得該了解自己的健康狀況，38歲那年，我做了二天一夜的全身健檢，結果身體無大礙，唯一毛病是滿口牙結石，第一次聽說牙齒要定期洗牙，以為不是每天刷牙就夠了嗎？第一次洗牙將一片片牙結石清除後，突感牙齒變輕薄了。

隨年齡漸長，下門牙開始鬆動，起先2顆，後來變4顆，醫師怕我花太多錢，建議植牙2顆、另2顆用活動假牙，但我看過打噴涕把假牙噴出來，以及吃太軟食物把假牙黏起來的尷尬場面，因此堅持全部植牙，終於恢復了咀嚼功能。

安穩度過二年後，年初覺得上左最後一顆牙在搖動，吃東西就痛，醫師建議下拔了，沒多久下右邊最後一顆牙也動搖又拔了，沒了這二顆牙，雖不影響門面，但咀嚼食物有踩空感覺，真是一歲一風景，不是身歷其境，真不知何感受？現在見到無齒及缺牙之人，皆能感同身受。

民以食為天，吃不僅是為了生存，而是生而為人的最大樂趣之一，吃美食可療癒靈魂，必須依賴著一口好牙助陣，如今面臨牙齒不堪吃硬情況，肉煮爛一點，菜選嫩的，水果切小塊或打果汁，或選擇可沖泡的食物，補充養分。

現在會定期洗牙外，每晚會徹底清潔牙齒再睡，刷牙、牙間刷清潔牙縫，再用漱口水，期望能延緩退化，餘生有牙可享美食。