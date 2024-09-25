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室內外溫差逾7度 戴口罩防氣喘

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
季節交替之際，小心氣喘易發作，建議配戴口罩預防。圖╱123RF
季節交替之際，小心氣喘易發作，建議配戴口罩預防。圖╱123RF

根據2022成人氣喘照護指引指出，台灣成人氣喘盛行率約為12%、兒童氣喘盛行率則為15%，推估全台約200萬人有氣喘問題，但平均每5名氣喘患者中就有一人控制不佳。醫師指出，近期季節交替之際，如果室內外溫差超過7℃以上，便容易誘發氣喘發作，建議患者配戴口罩、減少暴露於空氣中的致敏因素，以減少氣喘發作。

北醫附醫胸腔內科專任主治醫師郭漢彬說，氣喘主要以外因性氣喘為多，因外來過敏原如塵蟎、動物、菌、花粉等誘發免疫系統過度活化，造成氣道收縮、分泌物增加等，進而出現如「喘、悶、咳」等三大氣喘現象，但卻容易被當作一般感冒處理。

氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，影響全台200萬人，成大醫院胸腔內科主治醫師廖信閔指出，許多患者不曉得自己是否有氣喘症狀，久咳不癒輾轉就醫才確診。若氣喘放任不處理，恐造成氣道反覆腫脹與重塑，影響呼吸及生命安全。

郭漢彬說，許多氣喘患者治療態度消極，服藥時間不穩定、類固醇吸入不足量等，都是常見的錯誤行為，不少患者認為「發作時再就醫即可」，或擔心類固醇的心悸、惡心暈眩，或是喉嚨痛、月亮臉與水牛肩等副作用，而未積極治療。

郭漢彬提醒，如氣道未受到良好控制，時常發炎會導致上皮增厚、上皮纖維化，使氣道變小，恐演變成嚴重氣喘，不僅發作頻率提高，肺功能更可能因此衰退、出現氣道重塑等不可逆的傷害，嚴重者甚至有死亡風險。

時序即將進入秋冬換季，台灣氣喘暨過敏疾病衛教學會指出，當室內外溫差超過7℃以上，便容易誘發氣喘發作，加上秋冬盛行東北季風，會使得空氣中PM2.5的含量升高，增加氣喘患者對汙染源的過敏反應，適逢開學季，校園中的灰塵髒汙等過敏原與流感病毒，也會增加發病機率，家長也應多留意家中孩童是否有氣喘症狀。

郭漢彬建議，若民眾有類似症狀，應及早進行相關血液檢測，確認急性過敏免疫球蛋白E（IgE）對各別過敏原的濃度是否過高，找出真正造成氣喘的主因，現行治療除口服藥、吸入型類固醇等，也有更精準的生物製劑，從源頭阻斷發炎反應，若出現久咳不癒、胸悶與喘鳴聲等類似氣喘症狀，應及早尋求專業醫療協助。

患者 氣喘 醫師

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