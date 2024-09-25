健康主題館／眼皮一直跳 身體可能真有毛病

● 連睡覺眼皮都在跳 竟是眼周血管瘤導致

● 眼瞼痙攣的原因不明 女性患者多於男性

● 適當紓壓、按摩降低眼壓 避免疾病上身

「左跳財、右跳災」民間相傳眼皮跳背後各自代表的吉凶意義，但三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文說，如果眼皮跳動的時間太長，且嚴重影響生活，其導致的根本原因，可能真的是一場災難，最嚴重恐是「腫瘤」引起的眼皮跳動症狀，需及早就醫。

呂大文表示，眼皮跳背後導致的原因，可以分為「病理性」以及「生活習慣不佳」等二大原因，臨床上最常見「病理性」原因，多數患者因不斷眼皮跳影響生活作息而就醫。

50多歲的女性小倩常感覺到疲憊不適，有時會感到視力模糊，眼睛轉動吃力，近期不時會有「眼皮跳」症狀，一開始不以為意，認為應該是太累導致，但後續即使有充足的睡眠，眼皮卻愈來愈常跳動，某次眼睛還無法順利轉動，嚇得她趕緊到醫院就醫，診斷結果竟是「血管瘤」壓迫到眼睛。

眼皮跳 病理性原因多元

呂大文表示，導致眼皮跳的病理性原因非常多，如顏面神經血管瘤壓迫、眼瞼痙攣、眼輪匝肌亢進症或半面痙攣症等。也有少數「腦瘤」患者因為眼皮不斷跳動，進而就醫檢查發現罹患腦瘤，這類腦瘤通常是壓迫到顏面神經引起的眼皮跳動；而血管瘤則可能是眼皮周圍的血管出現腫瘤，同樣壓迫到神經引起眼皮跳動。

相對於血管瘤或是腦瘤，眼瞼痙攣、眼輪匝肌亢進症或半面痙攣症更為常見。引起眼瞼痙攣的原因不明，初步認為是壓力引起，眼瞼不正常放電，且女性患者多於男性，這類患者初期會長時間眼皮跳動，後來當眼睛閉起來後會開始睜不開，過了一會兒才會恢復，眼瞼痙攣的患者，一開始會先建議多攝取鈣質，再來調整生活作息，降低生活壓力，如果仍沒有效果，會施打肉毒桿菌素改善。

半面痙攣症 需開刀改善

與眼瞼痙攣類似的疾病叫做半面痙攣症，半面痙攣症初期會有單邊眼皮跳，後續連臉部都會跳，並延伸到頸部等，通常是顏面神經遭壓迫導致，需開刀改善。

至於眼輪匝肌亢進症，通常發生在有老花眼、乾眼症的患者身上，這類民眾為了看清楚字，通常會瞇眼，用力使用眼瞼，除了會有眼皮不斷跳動的症狀以外，患者也會因為淚腺分泌少，需要時常眨眼，也會有畏光等症狀，通常發生在中年女性身上，眼輪匝肌亢進症的治療，只要施打肉毒桿菌素即可改善。

生活作息差 也會眼皮跳

呂大文表示，無論是眼瞼痙攣、眼輪匝肌亢進症的患者，近年愈來愈多，推估與3C產品的過度使用有關。呼籲應減少使用手機或電腦的時間，不僅保護視力，也降低眼睛周圍肌肉緊繃，而引起疾病的機率。

除了病理性的原因以外，日常生活作息如太過疲憊、熬夜、過度用眼、壓力過大等，都可能會讓眼皮跳的機率增加，建議先讓眼睛多休息，或是多攝取一些鈣質如菠菜、牛奶等，也可以補充富含維生素A的食物如紅蘿蔔、南瓜、藍莓等；眼睛疲憊時，可以輕壓眼周紓壓，或用比體溫稍高一點的溫毛巾敷眼睛，增加眼周的血液循環。