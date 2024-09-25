聽新聞
0:00 / 0:00

月經偏頭痛 5種營養品可緩解

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
女性生理期間，常有偏頭痛的困擾，可以喝牛奶緩解疼痛。圖╱123RF
女性生理期間，常有偏頭痛的困擾，可以喝牛奶緩解疼痛。圖╱123RF

女性生理期來之前，易有心情低落、易怒的情緒反應，以及胸部脹痛、腹痛、腹瀉、嗜睡等生理症狀。藥師李昱興表示，「偏頭痛」是女性最常抱怨的困擾，關鍵就在於荷爾蒙變化，建議多補充鎂、鈣、B群、魚油、薑黃這5種營養品，有助於緩解疼痛。

為什麼女性頭痛總是愛在生理期來報到？李昱興說，當女性經期來之前，荷爾蒙濃度急降，包括黃體素、雌激素以及血清素減少，會讓腦部血管收縮而導致頭痛。另外，若因經期前頭痛而累積焦慮及壓力，則可能加劇頭痛症狀。通常在月經來的前2天至月經來後第3天，偏頭痛狀況最為明顯，又稱為「月經偏頭痛」。

根據台灣頭痛學會資料顯示，女性偏頭痛患者人數是男性的三倍，20至40歲的女性，平均每5人有1人受偏頭痛所苦。李昱興提醒，服用止痛藥能有效緩解不適，但是要適量使用，若每次一痛就吃止痛藥，長期下來可能對藥物產生依賴性。

李昱興強調，「該吃止痛藥還是要吃」，不需要過度忍耐，除了藥物之外，建議多攝取5種保健品調節血流、放鬆肌肉。搭配多做舒緩肩頸的運動，促進腦部血液循環，可遠離惱人的偏頭痛。

1.鎂：研究顯示，生理期偏頭痛與缺鎂有關，每天額外補充鎂，可舒緩神經並調節肌肉收縮、減輕經前症候群與經痛，也能改善停經後的不適。建議多吃腰果、杏仁、香蕉等。

2.鈣：適當的鈣質補充，有助於放鬆肌肉、協調神經系統、改善情緒等。富含鈣質的食物，包括小魚乾、黑芝麻、牛奶、深綠色蔬菜等。

3.維生素B群：尤其是B6，能調節血管收縮，減少子宮過度收縮所引起的經痛。研究發現，每日補充200毫克鎂與50毫克B6，連續一個月可顯著減少與焦慮相關的經前症狀。

4.魚油：富含Omega-3，能減少經期的發炎反應，並促進腦部循環。食藥署建議，成人每日攝取量不超過2000毫克。

5.薑黃：薑黃含有薑黃素，具強大的抗發炎效果，能減輕經前症候群，但每日建議攝取量不宜過多。依世界衛生組織建議，60公斤重的成年人，每日建議量不超過180毫克。

生理期 鈣質 頭痛

延伸閱讀

搭捷運沒握扶手站不穩 醫：骨骼肌肉衰退警訊

生理期一來就頭痛 專家：補充「5種營養品」緩解經前症候群

許家蓓子宮內膜癌病逝！別以為只是月經亂，內膜癌患者九成有「這症狀」

痛到「想死又死不了」！吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

相關新聞

大樂透頭獎連9槓！ 下期獎金上看3.2億元

大樂透第113090期今晚開獎。中獎號碼為48、37、13、16、05、14，特別號39；派彩結果，本期頭獎槓龜，連9槓...

彰基4年癌篩8千多例陽性個案 陽性10人中即1人癌症

彰化基督教醫院每年治療逾5千名癌症病患，而大規模推動癌症篩檢可有效降低發生率及死亡率，彰基總院長陳穆寬表示，以口腔黏膜檢...

動物用藥1癥結恐讓抗藥菌更棘手 專家：大陸抗藥性全球之首

抗生素抗藥性問題威脅全球，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，根據統計，全球每年4、5000萬人死於抗藥性...

鋒面今晚侵襲氣溫略降！雨神相隨7日 僅這天雨勢稍緩

未來1周天氣持續不穩定、水氣多，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至明天因鋒面通過，有短暫雷陣雨及局部大雨，周四至周六迎風...

市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調...

月經偏頭痛 5種營養品可緩解

女性生理期來之前，易有心情低落、易怒的情緒反應，以及胸部脹痛、腹痛、腹瀉、嗜睡等生理症狀。藥師李昱興表示，「偏頭痛」是女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。