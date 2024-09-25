宣導銀髮族正確飲食 社區營養師擴充

弘道老人福利基金會調查，過半數長者三餐無人陪伴，且僅百分之六達到衛福部國健署建議每日營養攝取量，國健署表示，為改善銀髮族營養失衡問題，積極增設社區營養師人力，希望每六萬人配置一名營養師，深入社區，評估長者營養狀態，設計餐食等服務。

國健署長吳昭軍表示，以往民眾生病就醫、住院，才有機會獲得專業營養諮詢，現在則需將營養諮詢往前延伸，在民眾尚未生病前，就可在社區營養師協助下，建議正確營養概念，吃出健康與活力。

吳昭軍說，希望每六萬人配置一名營養師，預計全國應有四百餘名社區營養師；今年起積極於各縣市補充人力，明年再增加員額，可達一九○人。未來將繼續擴充，以期早日達到足額目標。

台北榮民總醫院營養部膳食管理科主任王郁雯表示，大部分長者牙口都不好，加上老化，咀嚼、吞嚥、唾液分泌等功能均受影響。

部分長者則有錯誤飲食迷思，不敢吃肉，導致蛋白質攝取量偏低，增加肌少症風險。

王郁雯建議，銀髮族應力求飲食均衡，除主食外，更需透過魚肉、雞肉、雞蛋、豆製品等攝取優質蛋白質，並切成較小體積，細火慢燉、質地軟爛，才更好入口。

王郁雯提醒，長者應該注意食物新鮮度，吃多少、煮多少，當餐即食用完畢，不要隔餐再吃，每餐都應有新菜色。