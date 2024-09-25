7成長者缺牙 料理關鍵軟、小

衛福部國健署於二○一七年進行的國民健康訪問調查顯示，七成以上長者缺牙，六成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題，以致進食種類受到限制，長期累積，導致營養不良。臨床證實，「質地飲食調整」有助於銀髮族吞嚥咀嚼，因此國健署舉辦銀髮料理競賽，推廣老年人健康飲食。

國健署長吳昭軍表示，以前在偏鄉執業，提供醫療服務時，常發現許多長輩獨居，或老老照顧，難拿捏飲食分量，常為了方便，煮了一大鍋料理，吃了一整個禮拜。社福單位每天送來一個便當，卻可能分成三餐食用，以致營養不良。

「長者沒有營養，就沒有健康。」吳昭軍說，老人家營養不良的主因為「吞不下去」，因牙口不好，吞嚥能力變差，而影響食欲。為此，國健署推廣「質地飲食調整」概念，食物切小一塊、煮軟一點，就可提高長者食用意願，吃得下，才能獲得營養。

國健署舉辦「銀領新時尚、銀養創新料理競賽」，參賽規定為「設計易於咀嚼、兼具營養均衡的餐點」，年紀最大的一組參賽者為來自苗栗的七十六歲林女士及七十五歲江女士，在社區營養師鼓勵下報名，將在地食材火龍果入菜，料理出口味清爽而美味的餐點。

校園組蘇同學與何同學表示，阿嬤吞嚥功能不好，飲食困難，愈來愈瘦，他們為此反覆試做讓老年人可以輕易咀嚼的軟質飲食，且於參賽過程中，常請阿嬤、母親試吃，增進祖孫感情。