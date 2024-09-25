聽新聞
0:00 / 0:00

7成長者缺牙 料理關鍵軟、小

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部國健署於二○一七年進行的國民健康訪問調查顯示，七成以上長者缺牙，六成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題，以致進食種類受到限制，長期累積，導致營養不良。臨床證實，「質地飲食調整」有助於銀髮族吞嚥咀嚼，因此國健署舉辦銀髮料理競賽，推廣老年人健康飲食

國健署長吳昭軍表示，以前在偏鄉執業，提供醫療服務時，常發現許多長輩獨居，或老老照顧，難拿捏飲食分量，常為了方便，煮了一大鍋料理，吃了一整個禮拜。社福單位每天送來一個便當，卻可能分成三餐食用，以致營養不良。

「長者沒有營養，就沒有健康。」吳昭軍說，老人家營養不良的主因為「吞不下去」，因牙口不好，吞嚥能力變差，而影響食欲。為此，國健署推廣「質地飲食調整」概念，食物切小一塊、煮軟一點，就可提高長者食用意願，吃得下，才能獲得營養。

國健署舉辦「銀領新時尚、銀養創新料理競賽」，參賽規定為「設計易於咀嚼、兼具營養均衡的餐點」，年紀最大的一組參賽者為來自苗栗的七十六歲林女士及七十五歲江女士，在社區營養師鼓勵下報名，將在地食材火龍果入菜，料理出口味清爽而美味的餐點。

校園組蘇同學與何同學表示，阿嬤吞嚥功能不好，飲食困難，愈來愈瘦，他們為此反覆試做讓老年人可以輕易咀嚼的軟質飲食，且於參賽過程中，常請阿嬤、母親試吃，增進祖孫感情。

健康飲食 國健署 料理

延伸閱讀

7成銀髮族沒每天吃堅果 牙口不好、怕花錢是主因

長者一頓吃三餐、蛋白質不足 衛福部：社區營養師協助

7成長者缺牙 衛福部銀髮料理競賽首納「質地飲食調整」

中秋烤肉危機！每日攝取百克紅肉 罹大腸癌風險增17%

相關新聞

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

濫用抗生素致抗藥性問題嚴重，超級細菌威脅全球，世衛組織統計，每年約五百萬人因此而死。為此，行政院決議，由衛福部（疾管署、...

弘道調查：逾9成長輩營養攝取未達標

弘道老人福利基金會昨攜手7-ELEVEN發表「弘道高齡餐食調查報告」，高達九成長輩每天都吃足三餐，也有近八成一的長輩自覺...

新北登革熱群聚 6例都到過環山步道

新北市本土登革熱群聚昨再添2例，累計6例，因患者在潛伏期曾有中和區三介廟、新店區天山公園活動史，衛生局除匡列71名接觸者...

7成長者缺牙 料理關鍵軟、小

衛福部國健署於二○一七年進行的國民健康訪問調查顯示，七成以上長者缺牙，六成以上因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題，以致進食種類受...

宣導銀髮族正確飲食 社區營養師擴充

弘道老人福利基金會調查，過半數長者三餐無人陪伴，且僅百分之六達到衛福部國健署建議每日營養攝取量，國健署表示，為改善銀髮族...

腹瀉、腸病毒疫情 延燒到10月

腹瀉、腸病毒等疫情持續上升，腹瀉上周就診人次達十四萬七千人，疾管署預估，本周應會突破十五萬大關，腸病毒疫情恐持續上升，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。