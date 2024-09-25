弘道調查：逾9成長輩營養攝取未達標

弘道老人福利基金會昨攜手7-ELEVEN發表「弘道高齡餐食調查報告」，高達九成長輩每天都吃足三餐，也有近八成一的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查長輩飲食，僅百分之六的長輩達到衛福部國健署建議的每日營養攝取量。

弘道高齡餐食調查報告問卷對象以弘道服務的長輩為主，共訪問一○三五位長輩，經濟狀況包括中低收、邊緣戶與一般戶，主要呈現弘道服務長輩的餐食樣態，並透過結果作為未來推動長者餐食營養服務參考。

弘道基金會執行長李若綺說，調查結果指出，百分之四十八點七的長輩自己煮三餐，一天三餐都獨自用餐的長輩高達百分之五十一點三；雖然高達九成長輩每天都吃足三餐，並有九成四自覺飽足，但進一步分析長輩飲食觀念與行為，卻發現實際營養攝取跟認知都不足。

李若綺說，總分九分的營養知識題中，長輩平均答對率僅有四點八分，答錯率前三高的題目分別是油脂、碘鹽、蔬果攝取等營養知識。飲食行為上，以國健署每日飲食指南的六大類食物每日攝取量分析，營養攝取不足前三名為堅果種子、水果及全穀雜糧。

調查指出，百分之五十七點四長輩「每天吃到兩次以上的蛋豆魚肉海鮮」等蛋白質攝取；百分之五十三點二「每天攝取一次乳製品」，卻僅百分之十四點六長輩「每日吃到一次堅果種子」，「每天吃到二種水果」也僅百分之廿八點二。

李若綺分析，超過八成長輩自覺吃得很營養，但經檢視飲食行為，只有百分之六長輩的六大類營養攝取，符合國健署建議量，代表長輩的認知與實際行為落差很大。至於九成以上長輩每天吃足三餐也「超乎想像」，可見透過社福團體、長照資源等支持，讓長輩吃得飽已非首要關注重點，如何讓長輩真正吃得健康又營養，反而是更重要的課題。

營佳營養諮詢中心社區營養主任林孟瑜建議，長輩少吃堅果可能是顧慮牙口問題，建議可調整成沖泡飲品，例如在早餐牛奶或麥片中添加一湯匙堅果，價格成本不至於太高，卻可保護長輩心血管、維持熱量等。水果則可一次採買三到四種多樣性水果，其中半數搭配保存期較長的水果，如蘋果、柳橙，就不需要花時間、體力天天採購，每天還能吃到不同水果。