新北登革熱群聚 6例都到過環山步道

新北市本土登革熱群聚昨再添2例，累計6例，因患者在潛伏期曾有中和區三介廟、新店區天山公園活動史，衛生局除匡列71名接觸者監測，昨也宣布管制中和區景新公園、三介廟至新店天山公園的環山步道1個月，擅闖可處6萬至30萬元罰鍰。

新增2例本土病例為新店區72歲女性及中和區25歲男性，發病日介於9月20日至21日，目前女患者住院治療中，病況穩定，男患者則已康復。

這起群聚事件已達6例，疾管署發言人羅一鈞說，其中新北市5例，以及上周公布的花蓮1例個案，均有地緣關聯，且病毒序列相同，研判為同一群聚。值得注意的是，此群聚事件感染第二型登革病毒，患者有腹瀉、惡心、嘔吐等非典型症狀，重症風險及致死機率較高。

至於新北市5人感染，衛生局說，病患彼此沒接觸過，也不是親友關係，潛伏期間曾去過三介廟、天山公園，該區域為環山步道，疑遭感染登革熱斑蚊叮咬感染，判定此區域為高風險場域。為防堵疫情擴散，市長侯友宜昨下令封閉中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道，並請員警加強巡邏，如發現民眾擅闖，將依法處6萬至30萬元罰鍰。

新北副市長劉和然昨帶隊清除三介廟、天山公園孳生源，清出270個儲水容器及1.5噸廢棄物。衛生局長陳潤秋提醒，今天持續在中和興南市民活動中心、新店新和里里臨時集會所設立採檢站，提供免費篩檢，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，須盡速就醫。羅一鈞說，社區監測至10月21日，當地居民或曾出入疫情風險區民眾務必留意自身症狀。

今年至9月23日累計已有172例本土確診病例，包含入夏後8例，以高雄市137例最多，其餘有台南市、屏東縣、新北市、嘉義縣、花蓮縣。境外移入213例，高於近4年同期，感染地以東南亞國家為主。