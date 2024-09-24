彰基4年癌篩8千多例陽性個案 陽性10人中即1人癌症

彰化基督教醫院每年治療逾5千名癌症病患，而大規模推動癌症篩檢可有效降低發生率及死亡率，彰基總院長陳穆寬表示，以口腔黏膜檢查為例，可降低2成6的口腔癌死亡風險，因此彰基還投入巨資聘請專業癌症篩檢個管師，加強陽性個案追縱，也能無縫接軌後續治療。

癌症從1982年起即為國人十大死因第一名，肺癌位居癌症死因第一位、乳癌為我國婦女癌症發生率第一位、大腸直腸癌為癌症新發生案第一名，都需透過癌症篩檢，才能早期診斷早期治療。

陳穆寬說，彰化基督教醫院是雲林、南投、彰化唯一醫學中心，更重視癌症篩檢，從2020年到2023年4年來共執行子宮抹片、口篩、腸篩、乳攝高達13萬8388筆，其中有8341筆陽性個案，共發現901個新診斷癌症病人。

彰基今年在國民健康署舉辦的「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」中獲頒醫學中心典範獎，共榮獲「子宮頸癌篩檢效率王第一組第一名」、「疑癌追緝王醫學中心第一組第一名」、「口腔癌生命搶救王醫學中心第一名」、「口腔癌切片達陣王醫學中心第一名」與「大腸鏡品質績優獎」標竿獎項，可說在癌症篩檢領域有突破性成果。

陳穆寬對於親自帶領的彰基耳鼻喉暨頭頸部團隊40位醫師更是要求，特別注重切片品質，優良切片深度必須包括上皮細胞及其下方的結締組織，彰基在這項指標的比率高於96%，優於全國平均，故能於口腔癌生命搶救王、切片達陣王獎項屢獲第一。