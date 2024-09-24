小提琴家陳銳做自己 要成古典音樂「歡迎者」

小提琴家陳銳推出專輯「頭號玩家」，以康果爾德「小提琴協奏曲」為核心加上電競音樂，選曲開闊全然做自己。陳銳說，他要做古典音樂的「歡迎者」，「用我的琴音歡迎大家來到古典音樂的世界。」

陳銳今天接受媒體聯訪表示，他做社群媒體，以幽默影片、文字及照片分享演奏技巧和日常生活，並成立應用程式Tonic，讓習樂者可以尋找志同道合的練習夥伴。陳銳還參與「英雄聯盟：奧術」動畫配樂，「平常要練琴也要看財務報表，我反而有更多觀點，古典與其他音樂界線已然模糊，而且不會消失。」

陳銳畢業自柯蒂斯音樂學院，曾獲伊莉莎白皇后小提琴大賽冠軍，展開演奏生涯至今。陳銳說，現在的他「很自由」，「以前老師會說貝多芬講的就要照做，我彷彿被這些古典的規則制約，但我現在知道我至少有一點比貝多芬強，我比他更懂得現在的樂迷想聽甚麼。」

這次專輯選曲，陳銳表示，會選康果爾德的「小提琴協奏曲」是因為百年前康果爾德把默片配上音樂，讓古典音樂與電影配樂相遇，「這也是我的期待，我希望我的音樂可以把更多人帶進古典音樂，也可以把古典音樂帶到其他的領域，就像康果爾德一樣。」

其他曲目還包括「馴龍高手」中的「浪漫的飛行」、「火影忍者」中的「哀與悲」、「薩爾達傳說：王國之淚」主題、「魷魚遊戲」中的「我記得我的名字」等等，陳銳說，這些有自己生命的音樂要能演奏精準，在音樂之外讓樂迷產生豐富的想像力，「我並不覺得演奏電競的音樂，會比演奏古典音樂容易。」

陳銳表示，過去他總會糾結在每年要開多少場音樂會，要去哪個音樂廳演出，跟哪些一流樂團合作，「但我現在有我自己認為成功的指標，就是用我的琴音去影響更多人，這比甚麼都來得重要。」