台博館攜手台大昆蟲系 展覽一探蟬、螽蟴與蟋蟀

蟬鳴不只出現於夏天，國立台灣博物館與國立台灣大學昆蟲學系合作「鳴蟲文化與科學特展」，聚焦蟬、螽蟴與蟋蟀3種鳴蟲，以標本、文物展示讓人更了解鳴蟲，如蟬出現季節等。

台博館長洪世佑今天於「鳴蟲文化與科學特展」記者會致詞表示，現在學童對鳴蟲比較陌生，此次展覽主題的3種鳴蟲，都曾經與人們生活密切相關，歡迎大家來認識鳴蟲的文化性和科學，更能了解生物多樣性的重要。

特展共規劃「鳴蟲的相關故事」、「鳴蟲的詩詞」、「鳴蟲的文化與藝術」、「鳴蟲的生物學」、「鳴蟲的保育」等單元主題，精選232件鳴蟲標本及台大知名昆蟲學者楊平世收藏的鳴蟲文物，其中玉唅蟬、範製雞心形蟈蟈葫蘆罐及紫砂陶燒蟈蟈棲竹筍擺飾等，是楊平世推薦的亮點展品。

根據台博館新聞稿，古人認為玉有除凶去害和避邪擋煞效用，用玉器塞住死者的九竅，可使屍身不腐、精氣長存，進而獲得永生機會，而九竅玉中最講究的是口唅，常見造型為蟬，又稱為唅蟬，此次展出的玉唅蟬表面還有沁色和鈣化現象。

雞心形葫蘆罐則是飼養蟈蟈的實用蟲具，此次展出的「範製富貴有餘銘文雞心形蟈蟈葫蘆罐附木口琥珀雕花高蒙芯」造型典雅端正，銘文清晰深刻，蒙芯用琥珀鏤雕蒼松和3隻可動的飛鳥，象徵長壽、堅韌不屈，和遠離官場、推崇自然的志趣。

「紫砂陶燒蟈蟈棲竹筍擺飾」顏色及造型極為仿真，竹筍殼皮紋理細膩且層次分明，蟈蟈不僅具有體節和翅脈且還附上一對長觸角，是非常精細寫實的作品，使用產量有限的紫砂土，為相當罕見的文物。

楊平世表示，展覽最大目的就是普羅化鳴蟲文化，在古老的國家，如中國、西班牙、義大利等都有賞玩鳴蟲相關蟲具。這次展覽除個人收藏，還結合台大館藏標本，搭配各種影像和聲音，期待觀眾多來體驗。

「鳴蟲文化與科學特展」即日起至明年5月11日，於台博館1樓西展間展出。