紐西蘭原住民主題特展 呈現毛利人追求正義之路

國家人權博物館今天舉辦「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展開幕典禮，期待透過展覽促成台灣原住民跟毛利人的對話，也看見毛利人如何守護毛利人的正義價值與尊嚴。

文化部政務次長李靜慧今天出席特展開幕典禮表示，原住民的歷史正義及轉型正義，一直是政府高度關注的議題，這次特展以紐西蘭毛利人歷史正義為主題，透過影像敘事的力量呈現紐西蘭毛利人在歷史的生命處境，「希望藉由紐西蘭毛利人的歷史經驗，為台灣提供一個借鏡。」

策展人台灣太平洋研究學會理事長林浩立表示，對於紐西蘭與台灣雙方的原住民來說，公義、正義的爭取與追求都是未竟之事，希望透過展覽影像的力量，看見民族真實的反應，「跨文化的溝通儘管困難，卻是非常重要的工程。」

這次特展由人權館主辦，紐西蘭商工辦事處協辦，由林浩立及常務理事郭佩宜擔任策展人，並邀請紐西蘭電影人凱薩琳．葛萊姆（Kathryn Graham）擔任影片策展人。特展活動在毛利族耆老Temuera Hall和阿美族長老Olam Canglah（林建昌）等人的共同祈福儀式下揭開序幕。

人權館表示，這次特展希望透過影像敘事的力量，映現毛利人在歷史洪流中的生命處境，以及他們如何守護自身的正義價值與尊嚴。其中展出紐西蘭聯合部落旗（Te_Kara），是第一面代表毛利人主權的旗幟，由傳教士威廉斯設計，這面旗幟現今也有毛利獨立運動的意涵。

凱薩琳致詞時表示，「懷唐伊條約」是奠基紐西蘭的重要基礎，持續到今日仍延伸出非常多的衝突與辯論。她希望透過展覽選映的5部影片，呈現毛利人爭取土地正義與身分尊嚴的艱辛歷程。

紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）致詞時表示，台灣的原住民族也有如同毛利人追尋自己身分歷史的經驗，「在台灣，特別是在白色恐怖景美紀念園區舉辦這樣的展覽，無不提醒我們，所有爭取人權的人們都經歷過相同的艱難跟困苦。」

「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展展期自即日起至114年3月23日，地點在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區（兵舍六展場）。展場也將放映「懷唐伊發生了什麼事」、「毛利人禁止進入」、「土地遊行」、「菲娜：土地抗爭之母」、「使命灣：第507天」等影片。