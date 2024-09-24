全球500醫療機構評比 林口長庚獲「卓越醫院」金獎

林口長庚為全球最大的醫療體系之一，不斷投入醫學研究及科技創新，屢獲國內外大獎肯定。在2024年的「國際醫院聯盟獎」的激烈角逐中，從37個國家、超過500個參賽機構脫穎而出，榮獲「卓越醫院獎」最高榮譽金獎，為國爭光。

國際醫院聯盟（IHF）是世界衛生組織夥伴組織中，規模最大也最受全球重視的非營利組織之一，每年頒發「國際醫院聯盟獎」（IHF Awards）表揚全球績優的醫療保健機構。林口長庚不僅榜上有名，亦是今年台灣唯一獲獎機構，更是自2021年該獎項調整為全方位傑出的「卓越醫院獎」（Grand Hospital Award）後，首家獲得這項大會最高榮譽金獎的台灣醫療機構。

國際醫院聯盟成員包含世界各地的醫院與醫療保健相關的組織，自1929年起每年舉辦世界醫院大會，為世界各國醫衛專家交流合作的年度盛會。2015年起，每年辦理「國際醫院聯盟獎」，獎項分為「醫療品質」、「綠色醫院」、「社會責任」等單項績優，及代表全方位傑出的「卓越醫院獎」，從中遴選出各類別的金、銀、銅以及優異獎。

「國際醫院聯盟獎」的評選，包括了品質與安全、病人就醫經驗、醫療平權、成本效益及員工福祉等，林口長庚醫院院長陳建宗親自於9月12日前往巴西里約熱內盧，當晚揭曉並頒獎。在得知獲獎的那一刻，他表示，醫院將持續進行跨界強強聯手的異業合作，精進生成式AI及醫藥研發應用，提供高品質醫療服務。

林口長庚分享近年在各評選構面的實質成果，包括癌症治療、醫療品質提升人才培育、科技創新等，都已被國際權威醫院認證組織認可及肯定。