全台200萬氣喘族 醫提醒：室內外溫差＞7℃容易發作

2022成人氣喘照護指引指出，台灣成人氣喘盛行率約12%，兒童約15％，換算全台目前200萬人有氣喘問題，醫師指出，服藥時間不穩定、類固醇吸入不足量為常見錯誤行為，近期季節交替，室內外溫差超過7℃以上，容易誘發氣喘發作，建議患者配戴口罩、減少暴露於空氣中的致敏因素，以減少氣喘發作。

北醫附醫胸腔內科專任主治醫師郭漢彬說，氣喘主要以外因性氣喘為多，因外來過敏原如塵蟎、動物、菌、花粉等誘發免疫系統過度活化，造成氣道收縮、分泌物增加等，進而出現如「喘、悶、咳」等三大氣喘現象，卻容易被當作一般感冒處理。

郭漢彬表示，許多民眾就算已確診氣喘，仍採取消極的治療態度，服藥時間不穩定、類固醇吸入不足量等，都是常見的錯誤行為，不少患者認為「發作時再就醫即可」，或擔心類固醇的心悸、噁心暈眩，或是喉嚨痛、月亮臉與水牛肩等副作用，而未積極治療。

郭漢彬提醒，如氣道未受到良好控制，時常發炎會導致上皮增厚、上皮纖維化，使氣道變小，恐演變成嚴重氣喘，不僅發作頻率提高，肺功能更可能衰退、出現氣道重塑等不可逆的傷害，嚴重者甚至有死亡風險。

成大醫院胸腔內科主治醫師廖信閔指出，氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，影響全台200萬人，過去許多患者不曉得自己是否氣喘，久咳不癒，輾轉就醫才確診。

廖信閔說，氣喘是複雜的發炎疾病，因此診斷已從過去臨床症狀表現的分類，轉為檢測特定的生物標物，如血中嗜酸性白血球、免疫球蛋白E、過敏原反應等，目前根據發炎原因，可將氣喘分為大多數的第二型氣喘，以及非第二型氣喘，嚴重型氣喘則有超過半數屬於第二型氣喘，當中大多數為過敏型，患者因氣道長期處於發炎階段，受到過敏原的刺激，會誘發身體免疫系統過度活化，造成支氣管平滑肌收縮、黏膜腫脹、分泌物增加，導致支氣管管徑狹窄，進而誘發氣喘急性發作。

時序即將進入秋冬換季，廖信閔提醒，有疑似氣喘症狀或過敏性體質的民眾應提高警覺，配戴口罩、減少暴露於空氣中的致敏因素，以減少氣喘發作。

台灣氣喘暨過敏疾病衛教學會指出，當室內外溫差超過7℃以上，便容易誘發氣喘發作，加上秋冬盛行東北季風，也會將北方塵土帶往台灣，使得空氣中PM2.5的含量升高，增加氣喘患者對汙染源的過敏反應，適逢開學季，校園中的灰塵髒汙等過敏原與流感病毒，也會增加發病機率，家長也應多留意家中孩童是否有氣喘症狀。

郭漢彬建議，若民眾有類似症狀，應及早進行相關血液檢測，確認急性過敏免疫球蛋白E（IgE）對各別過敏原的濃度是否過高，找出真正造成氣喘的主因，現行治療除口服藥、吸入型類固醇等，也有更精準的生物製劑，從源頭阻斷發炎反應，若出現久咳不癒、胸悶與喘鳴聲等類似氣喘症狀，應及早尋求專業醫療協助。