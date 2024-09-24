鋒面今晚侵襲氣溫略降！雨神相隨7日 僅這天雨勢稍緩

未來1周天氣持續不穩定、水氣多，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至明天因鋒面通過，有短暫雷陣雨及局部大雨，周四至周六迎風面水氣多，周日降雨稍緩，為未來1周水氣最少的一天，下周一受低壓帶影響，水氣再增加；台灣仍處大低壓區，琉球附近海面易有熱帶系統發展，但後續動向還需密切觀察。

溫度部分，林定宜表示，由於水氣較多，溫度也略降，明天各地高溫約29至33度，低溫約25、26度。

林定宜說，未來台灣都位於大低壓區，期間琉球附近海面較容易有熱帶系統發展，但生成位置、路徑、強度等不確定性大，且與台灣天氣高度相關。

目前太平洋上有2個低氣壓，第一個鋒面在日本南方海面，位置大致上延伸到琉球群島，離台灣愈來愈遠；比較要注意的是另一個低氣壓，目前在中國大陸浙江海面，但是否發展還需密切觀察。

降雨部分，林定宜說明，今晚至明天（25日）受到鋒面影響，由於鋒面通過，台灣天氣變得不穩定，中部以北、東半部、馬祖地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部有局部大雨，尤其基隆北海岸有較大雨勢，南部則多雲到晴、午後局部雷陣雨；鑑於連日降雨，提醒各地山區要慎防落石、低窪地區注意積淹水。

周四至周六（26至28日）鋒面移動到東部海面，但其結構不是很強，琉球海面至台灣為低壓帶，環境風場為東北風，迎風面水氣多，北部、東半部整天斷斷續續都有降雨，背風面的中南部為多雲到晴、午後雷陣雨；周四、周五基隆北海岸、東半部有局部大雨，周六午後嘉義以南有局部較大雨勢。

周日（29日）雨勢趨緩，受到東北風影響，水氣減少，基隆北海岸、大台北地區有局部短暫陣雨，東北部、東部有零星陣雨，其他地區為多雲，是未來1周水氣最少的一天。

下周一、二（9月30日、10月1日）受到低壓帶影響，降雨有增多趨勢，尤其東半部地區、恆春半島有不定時短暫陣雨或雷雨，北部地區短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有短暫雷陣雨。