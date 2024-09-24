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高鐵延伸屏東路線 卓榮泰：地方有共識後做決定

中央社／ 台北24日電

高鐵延伸屏東路線未定，民進黨高雄市立委李柏毅今天質詢時，擔心若採「高雄方案」，恐讓高雄再度陷入交通黑暗期。行政院長卓榮泰說，為了高鐵運輸、高雄市發展，以及以後的院長，若有可能在地方有共識後，他願意做決定，讓它盡早實施。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

李柏毅質詢時關心高鐵延伸屏東的路線，要採「左營方案」，即從左營直接進入屏東，不用經過高雄火車站，或是要採「高雄方案」，即從高鐵左營站行經高雄火車站後，再進入屏東。

李柏毅也說，當年高鐵核定西部有哪幾個站點時，時任高雄市長吳敦義略過台鐵高雄車站，只到左營；後來高雄進行鐵路地下化時，時任交通部長毛治國否決讓高鐵南延、進入高雄車站。

李柏毅表示，國民黨的市長跟國民黨的交通部長錯失2次讓高鐵進入高雄車站的機會，如果高鐵延伸到屏東採高雄方案，不管工程採明挖還是潛盾，對高雄市的影響誰該負責。

李柏毅指出，他不會影響其他城市的發展，但有影響高雄市民的部分，希望要降到最低，而且政府現在是為了當時的錯誤政策在補破網。

交通部長陳世凱指出，在工程上，為了不要造成黑暗期，會大量用潛盾，明挖則會減到最低，並採取「半半施工」的方式進行，即半邊施工、半邊通行。

卓榮泰表示，他之前到高雄，有人說如果10多年前，這個案子實施的話，已經接近完工，且預算不用那麼多，而他當場回應，為了高鐵運輸、高雄市發展，以及為了以後的院長，如果可能地方有共識之後，「我願意做一個決定」，讓它盡早實施。

交通部長 高鐵

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