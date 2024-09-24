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「烤番薯元凶」西進擴大 台灣將面臨更頻繁極端高溫及乾旱

中央社／ 台北24日電
氣象署表示，太平洋高壓系統逐漸西進擴大，近10年甚至已經涵蓋到中國華南沿岸，台灣未來將面臨更為頻繁的極端高溫，及乾旱事件所帶來的氣候風險。聯合報系資料照
氣象署表示，太平洋高壓系統逐漸西進擴大，近10年甚至已經涵蓋到中國華南沿岸，台灣未來將面臨更為頻繁的極端高溫，及乾旱事件所帶來的氣候風險。聯合報系資料照

氣象署今天表示，統計過去70年，太平洋高壓系統逐漸西進擴大，近10年甚至已經涵蓋到中國華南沿岸，足見全球暖化的影響；台灣未來將面臨更為頻繁的極端高溫，及乾旱事件所帶來的氣候風險。

中央氣象署今天在臉書「報氣候-中央氣象署」表示，台灣的夏季天氣主要受到太平洋副熱帶高壓的影響，當它籠罩台灣上空時，因為下沉氣流所導致的增溫，會使大氣變得更為穩定，不利對流的發生，進而造成酷熱的夏季氣候。

氣象署分析近70年來的夏季太平洋高壓系統強度變化，早期1951至1980年間，太平洋副熱帶高壓平均範圍最西只到東經135度線左右；但到了1981至2010年間，則有很明顯往西擴張的趨勢，平均範圍已往西延伸到約東經120度線。

然而，氣象署指出，最近10年（2011至2020年）太平洋副熱帶高壓平均範圍甚至已經涵蓋到中國華南沿岸。由此可見，在全球暖化的影響下，太平洋副熱帶高壓的籠罩範圍確實逐年擴大，這也意味夏季平均氣溫可能將隨著高壓系統強度越來越強而越來越高。

同時，氣象署表示，台灣大氣條件受到高壓沉降影響將更趨於穩定，不易形成降雨，在這樣的氣候條件下，台灣未來將面臨更為頻繁的極端高溫及乾旱事件所帶來的氣候風險。

氣象署說，乾旱與高溫正走進台灣的未來，兩者也會產生交互作用，例如，乾旱會讓高溫變得更極端，而高溫也會使乾旱的機率增加，兩者互相影響，都可能讓台灣面臨更嚴峻的氣候危機。

台灣 暖化 氣象署 高溫

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