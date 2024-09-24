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翰品酒店新莊10月26日熄燈 網友嘆：以後看球賽該住哪

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
翰品酒店新莊10月26日熄燈。圖／摘自新莊翰品臉書
翰品酒店新莊10月26日熄燈。圖／摘自新莊翰品臉書

雲朗觀光集團旗下的翰品酒店新莊，因租約到期，確定於10月26日結束營業，住房服務將至9月30日。消息一出引發討論，有網友嘆，以後北上看球賽該住哪？

雲朗觀光集團表示，雲朗觀光集團於今年營運已邁入第15年，從台灣跨足到義大利，我們秉持著初衷用心款待每一位賓客，並不斷自我挑戰求新求變，以新的營運思維因應大環境的變遷。公告也感謝所有貴賓與商業夥伴。

2009年開幕的翰品酒店新莊，為雲朗觀光集團旗下的酒店之一，於2009年12月16日試營運，2010年3月10日正式開幕，位於新莊大漢橋旁，擁有145間客房，飯店由知名設計師姚仁祿操刀，採優雅時尚的法式風格，融合低調奢華的東方美學。由於臨近新莊棒球場，常有職棒球團與球迷造訪入住。

結束營業消息一出，引起多個社團討論，有網友說，「以後兄弟比完賽要睡哪」，也有人盤點「翰品從桃園館、宜蘭礁溪館、現在連新莊都收了」，還有網友補充「花蓮館也因地震拆除」。但也有網友留言推薦，「新莊副都心內目前已有國際品牌凱悅嘉軒酒店，過一段時間喜來登也即將進駐，加上多家舊市區原有銀行也陸續改址遷入，各種大型重點商業設施已明顯逐漸往該區域集中」。

義大利 酒店

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