快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

弘道調查：逾8成長輩自覺營養均衡 實際僅6%及格

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
弘道老人福利基金會今以「陪長輩好好吃飯」為主題，攜手7-ELEVEN共同發表弘道高齡餐食調查報告，調查發現，雖然有近81%的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量。記者葉冠妤/攝影
弘道老人福利基金會今以「陪長輩好好吃飯」為主題，攜手7-ELEVEN共同發表弘道高齡餐食調查報告，調查發現，雖然有近81%的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量。記者葉冠妤/攝影

弘道老人福利基金會今攜手7-ELEVEN發表「弘道高齡餐食調查報告」，調查結果有超過半數的老人家一日三餐無人陪伴；此外，雖然有近81%的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量；而且在總分9分的營養知識題中，平均分數僅4.8分。

弘道高齡餐食調查報告問卷對象以弘道服務的長輩為主，共訪問1035位長輩，受訪者擴及10個縣市，包括居家關懷與實體服務點的長輩，經濟狀況也包括中低收、邊緣戶與一般戶，主要呈現弘道服務長輩的餐食樣態，並且透過結果，做為未來推動長者餐食營養服務的參考。

弘道基金會執行長李若綺表示，調查結果有48.7%的長輩自己煮三餐，一天三餐都獨自用餐的長輩高達51.3%，雖然高達90%長輩每天都吃足三餐，並有94%自覺飽足，但進一步分析長輩飲食觀念與行為，總分9分的營養知識題中，長輩平均答對率僅有4.8分，答錯率前三高的題目分別是油脂、碘鹽、蔬果攝取等營養知識。

飲食行為上，若以國健署每日飲食指南六大類食物每日攝取量來看，營養攝取不足前三名是堅果種子、水果及全穀雜糧。調查指出，長輩「每天吃到兩次以上的蛋豆魚肉海鮮」等蛋白質攝取上，有57.4%的人達成；「每天攝取一次乳製品」部份也有53.2%可達到，最無法達到的是堅果、水果，「每日吃到一次堅果種子」，僅14.6%的人，「每天吃到二種水果」也僅28.2%。

李若綺說，超過9成長輩自覺吃得很營養，但經檢視飲食行為，卻只有6%符合國健署標準，代表長輩的認知與實際行為落差很大，而9成以上長輩每天吃足三餐也超乎想像，可見透過社福團體、長照資源等支持，長輩能吃到三餐，可見吃飽已經不是首要關注的重點，要看的是長輩吃得營不營養。

營佳營養諮詢中心社區營養主任林孟瑜建議，從調查狀況來看，長輩比較少攝取堅果、水果，堅果可能是顧慮牙口問題，建議可調整成沖泡飲品，比如在早餐牛奶或麥片中添加一湯匙堅果，每天一湯匙的堅果量，價格成本不至於太高，卻可以保護長輩心血管、維持熱量等。水果則可一次採買三到四種多樣性水果，其中半數可搭配保存期較長的水果，如蘋果、柳橙，就不需要花時間、體力天天採購，每天還能吃到不同水果。

李若綺說，基金會在長輩餐食服務上，除部份地區有送餐服務，其他是在社區據點或共生社區推動長輩共餐，但仍有不少長輩身處在無外送服務且鄰近也無社區據點的地區，因此今年特別感謝7-ELEVEN於指定門市提供好鄰居送餐隊的「門市取餐」服務，讓長輩可以到住家附近的門市選擇想吃的食物，滿足一日營養所需，目前有30多位長輩正在使用這項服務。

獨居彰化縣八卦山半山腰、69歲王阿凱阿公就是門市取餐的受益者之一，先前常常是一鍋粥配罐頭打發，阿公說，現在可以到7-ELEVEN買便當、牛奶，每天170元額度，可分午餐、晚餐使用。

8月到明年3月底，7-ELEVEN把愛找回來公益平台攜手弘道老人福利基金會及其他三家公益團體，共同展開公益募款，歡迎大家一起到7-ELEVEN門市投下零錢，捐款支持超商門市送餐、取餐服務、共餐服務，一起來支持長者的餐食營養。

水果 長輩

延伸閱讀

7成銀髮族沒每天吃堅果 牙口不好、怕花錢是主因

長者一頓吃三餐、蛋白質不足 衛福部：社區營養師協助

好康報報！「漫活梨饗in貓裏」 周末苗栗竹南運動公園登場

7成長者缺牙 衛福部銀髮料理競賽首納「質地飲食調整」

相關新聞

市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調...

午後降雨來襲！11縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

午後大雨來了，中央氣象署今下午3時40分，針對11縣市發布大雨特報，警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣...

佳山基地空軍教準部傳13官兵食物中毒！衛生局採檢體 坦言無法條可依循

位於花蓮佳山基地的空軍教準部，昨傳出有官兵用餐後出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，今天被送往國軍花蓮總醫院接受治療。花蓮縣衛生...

腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五...

小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」

小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

花440元買炸物…老闆滿額強贈「炸蜈蚣」 網歪樓：中藥入菜賺到

有一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」上貼出一組照片並發文表示，他在鳳山自強路上花了440元買了一堆炸物回家，當吃到一半時發現遭老闆加料，被強贈了「一隻炸蜈蚣」，他驚嚇怒喊「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，害他立馬狂催吐。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「看到秒反胃！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。