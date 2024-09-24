弘道調查：逾8成長輩自覺營養均衡 實際僅6%及格

弘道老人福利基金會今攜手7-ELEVEN發表「弘道高齡餐食調查報告」，調查結果有超過半數的老人家一日三餐無人陪伴；此外，雖然有近81%的長輩自覺吃得營養均衡，但實際調查卻僅有6%真正達到國健署建議的每日營養攝取量；而且在總分9分的營養知識題中，平均分數僅4.8分。

弘道高齡餐食調查報告問卷對象以弘道服務的長輩為主，共訪問1035位長輩，受訪者擴及10個縣市，包括居家關懷與實體服務點的長輩，經濟狀況也包括中低收、邊緣戶與一般戶，主要呈現弘道服務長輩的餐食樣態，並且透過結果，做為未來推動長者餐食營養服務的參考。

弘道基金會執行長李若綺表示，調查結果有48.7%的長輩自己煮三餐，一天三餐都獨自用餐的長輩高達51.3%，雖然高達90%長輩每天都吃足三餐，並有94%自覺飽足，但進一步分析長輩飲食觀念與行為，總分9分的營養知識題中，長輩平均答對率僅有4.8分，答錯率前三高的題目分別是油脂、碘鹽、蔬果攝取等營養知識。

飲食行為上，若以國健署每日飲食指南六大類食物每日攝取量來看，營養攝取不足前三名是堅果種子、水果及全穀雜糧。調查指出，長輩「每天吃到兩次以上的蛋豆魚肉海鮮」等蛋白質攝取上，有57.4%的人達成；「每天攝取一次乳製品」部份也有53.2%可達到，最無法達到的是堅果、水果，「每日吃到一次堅果種子」，僅14.6%的人，「每天吃到二種水果」也僅28.2%。

李若綺說，超過9成長輩自覺吃得很營養，但經檢視飲食行為，卻只有6%符合國健署標準，代表長輩的認知與實際行為落差很大，而9成以上長輩每天吃足三餐也超乎想像，可見透過社福團體、長照資源等支持，長輩能吃到三餐，可見吃飽已經不是首要關注的重點，要看的是長輩吃得營不營養。

營佳營養諮詢中心社區營養主任林孟瑜建議，從調查狀況來看，長輩比較少攝取堅果、水果，堅果可能是顧慮牙口問題，建議可調整成沖泡飲品，比如在早餐牛奶或麥片中添加一湯匙堅果，每天一湯匙的堅果量，價格成本不至於太高，卻可以保護長輩心血管、維持熱量等。水果則可一次採買三到四種多樣性水果，其中半數可搭配保存期較長的水果，如蘋果、柳橙，就不需要花時間、體力天天採購，每天還能吃到不同水果。

李若綺說，基金會在長輩餐食服務上，除部份地區有送餐服務，其他是在社區據點或共生社區推動長輩共餐，但仍有不少長輩身處在無外送服務且鄰近也無社區據點的地區，因此今年特別感謝7-ELEVEN於指定門市提供好鄰居送餐隊的「門市取餐」服務，讓長輩可以到住家附近的門市選擇想吃的食物，滿足一日營養所需，目前有30多位長輩正在使用這項服務。

獨居彰化縣八卦山半山腰、69歲王阿凱阿公就是門市取餐的受益者之一，先前常常是一鍋粥配罐頭打發，阿公說，現在可以到7-ELEVEN買便當、牛奶，每天170元額度，可分午餐、晚餐使用。

8月到明年3月底，7-ELEVEN把愛找回來公益平台攜手弘道老人福利基金會及其他三家公益團體，共同展開公益募款，歡迎大家一起到7-ELEVEN門市投下零錢，捐款支持超商門市送餐、取餐服務、共餐服務，一起來支持長者的餐食營養。