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市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

中央社／ 台北24日電
蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調降，甚至上漲，呼籲消費者抵制購買。聯合報系資料照
蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調降，甚至上漲，呼籲消費者抵制購買。聯合報系資料照

蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調降，甚至上漲，呼籲消費者抵制購買。

國產雞蛋日產量達12.2萬箱（每箱200顆），因為賣壓大，使得蛋商罕見連續2週調降蛋價，今天起產地價每台斤新台幣24.5元，26日起批發價每台斤34元，都已偏低。

消基會董事長吳榮達接受中央社記者電話訪問時說，消基會已在注意此現象，像是各主力超商茶葉蛋每顆新台幣9到12元不等，雖有略降，但跟近年缺蛋迄今的蛋價變化不成比例。

他舉例，近日自己採買散裝雞蛋，蛋價始終沒有變化，又例如使用雞蛋很多的糕點產品，價格不降反升，但是業者的回應是工資上漲、烘焙用電費用及店面租金都不低。

關於市場是否有壟斷疑慮，吳榮達說，必須提出業者之間有聯合壟斷事證，目前並無明確事證；呼籲消費者先行團結抵制購買。

消基會 茶葉蛋 蛋價 雞蛋

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