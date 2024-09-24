快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

東海岸台11線小馬段區間測速 10月起縮短1.2公里

中央社／ 台東縣24日電

台11線東海岸公路小馬路段去年9月起實施區間測速，仍發生多起車禍，引起民眾質疑設置效能。台東縣警察局和公路局研議後，從10月起監測路段北移，同時縮短1.2公里。

東海岸台11線小馬路段過去10年來發生多起交通事故，造成多人死傷，公路局與警方特別在130.8公里（東河包子）至126.1公里（東管處）路段，全長4.7公里設置區間測速；未料，去年9月起實施啟用後又發生4件死亡車禍，遭地方民代及在地居民質疑設置效能，促請檢討改善。

台東縣警察局交通隊及公路局台東工務段表示，為達用路更安全滾動式調整，10月1日起監測路段北移，並縮短測速里程1.2公里，平均限速60公里，呼籲民眾注意安全。無黨籍台東縣議員許進榮也在臉書貼文提醒，行經此路段依限速行駛。

交通大隊長劉正達接受媒體訪問表示，台11線小馬段區間測速，自去年9月實施啟用後，警方密切和公路局不斷研析此路段所有肇事原因，包括用路人本身、道路設計等，持續滾動式調整，為讓用路人行駛更安全，以及居民進出社區更有保障，決議調整縮短監測里程，未來持續檢討調整。

從10月1日起，監測里程由130.8公里至126.1公里，改為126.1公里至129.6公里，全長3.5公里，里程縮短1.2公里，監測北移，限速維持60公里不變。

公路局台東工務段表示，台11線從長濱至都蘭段，無論是線型還是車道，都符合相關道路設計規範，這其中包含小馬段在內，經實測速據車輛入彎及出彎，在正常車速行駛下，不會有危安情形，研析所有肇事原因發現，問題幾乎都在用路人身上，包括酒駕、疲勞駕駛及違規超速等3大肇事主因。

台東 測速

延伸閱讀

泰安鄉苗62線落石砸死人 地方開車經過都要禱告

嘉義騎士颱風天撞傾倒路樹受傷 獲國賠25萬元

校門前公車撞死學生 中市交通局：改善工程及公車候車亭完工

台東小馬區間測速里程再縮短1.2公里 警方：滾動調整

相關新聞

市場未反映蛋價跌？部分含蛋糕點不降反漲 消基會籲抵制

蛋價罕見持續下跌，消基會今天表示，超商茶葉蛋價格有略降，但是比例不相稱，散裝雞蛋零售價、使用雞蛋製作的糕點等產品也未見調...

午後降雨來襲！11縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

午後大雨來了，中央氣象署今下午3時40分，針對11縣市發布大雨特報，警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣...

佳山基地空軍教準部傳13官兵食物中毒！衛生局採檢體 坦言無法條可依循

位於花蓮佳山基地的空軍教準部，昨傳出有官兵用餐後出現腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，今天被送往國軍花蓮總醫院接受治療。花蓮縣衛生...

腹瀉疫情鬧全台！羅一鈞估升溫中 下周就診上看15萬人次

腹瀉疫情處高點，上周腹瀉就診人次持續上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，上周就診人次達14.7萬人次，上升5.7%，為五...

小孩久咳注意！若符合7大症狀 醫：恐感染「走路型肺炎」

小孩久咳請注意！兒童急診主治醫師謝宗學指出，最近家裡小朋友若出現7種症狀，恐怕是感染別稱為「走路型肺炎」的「黴漿菌肺炎」。

花440元買炸物…老闆滿額強贈「炸蜈蚣」 網歪樓：中藥入菜賺到

有一名網友在臉書社團「高雄揪出遊」上貼出一組照片並發文表示，他在鳳山自強路上花了440元買了一堆炸物回家，當吃到一半時發現遭老闆加料，被強贈了「一隻炸蜈蚣」，他驚嚇怒喊「這是滿額送嗎？送隻柳葉魚也行呀」，害他立馬狂催吐。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「看到秒反胃！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。