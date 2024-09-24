東海岸台11線小馬段區間測速 10月起縮短1.2公里

台11線東海岸公路小馬路段去年9月起實施區間測速，仍發生多起車禍，引起民眾質疑設置效能。台東縣警察局和公路局研議後，從10月起監測路段北移，同時縮短1.2公里。

東海岸台11線小馬路段過去10年來發生多起交通事故，造成多人死傷，公路局與警方特別在130.8公里（東河包子）至126.1公里（東管處）路段，全長4.7公里設置區間測速；未料，去年9月起實施啟用後又發生4件死亡車禍，遭地方民代及在地居民質疑設置效能，促請檢討改善。

台東縣警察局交通隊及公路局台東工務段表示，為達用路更安全滾動式調整，10月1日起監測路段北移，並縮短測速里程1.2公里，平均限速60公里，呼籲民眾注意安全。無黨籍台東縣議員許進榮也在臉書貼文提醒，行經此路段依限速行駛。

交通大隊長劉正達接受媒體訪問表示，台11線小馬段區間測速，自去年9月實施啟用後，警方密切和公路局不斷研析此路段所有肇事原因，包括用路人本身、道路設計等，持續滾動式調整，為讓用路人行駛更安全，以及居民進出社區更有保障，決議調整縮短監測里程，未來持續檢討調整。

從10月1日起，監測里程由130.8公里至126.1公里，改為126.1公里至129.6公里，全長3.5公里，里程縮短1.2公里，監測北移，限速維持60公里不變。

公路局台東工務段表示，台11線從長濱至都蘭段，無論是線型還是車道，都符合相關道路設計規範，這其中包含小馬段在內，經實測速據車輛入彎及出彎，在正常車速行駛下，不會有危安情形，研析所有肇事原因發現，問題幾乎都在用路人身上，包括酒駕、疲勞駕駛及違規超速等3大肇事主因。